https://crimea.ria.ru/20250424/sovetnik-trampa-nazval-zelenskomu-tri-prichiny-priznat-krym-rossiyskim-1145921602.html

Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российским

Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российским - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Советник Трампа назвал Зеленскому три причины признать Крым российским

По мнению советника американского президента Дональда Трампа Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T08:14

2025-04-24T08:14

2025-04-24T08:14

крым

украина

владимир зеленский

сша

дэвид сакс

политика

россия

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. По мнению советника американского президента Дональда Трампа Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в том, что полуостров уже десять лет является частью РФ. Об этом он написал в соцсети Х.Кроме того, Сакс, ссылаясь на данные западных опросов, отметил, что полуостров в большинстве своем населяют этнические русские, которые поддерживают политику Москвы и хотят быть частью России.Также по мнению американского политика, Киев не сможет вернуть полуостров военным путем, что наглядно продемонстрировало провальное контрнаступление летом 2023-го.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.При этом сам президент США уклонился от ответа, когда его спросили о возможности признания Крыма частью РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делает сомнительными все пункты мирного плана США по Украине – мнениеТрамп ответил на заявление Зеленского о КрымеТрамп: Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, владимир зеленский, сша, дэвид сакс, политика, россия, переговоры