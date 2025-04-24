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ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму
ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму
В год 80-летия Великой Победы УФСБ России по Крыму и Севастополю планирует издать сборник ранее секретных архивных документов, касающихся истории Крыма и... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T08:32
2025-04-24T08:16
история
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
память
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В год 80-летия Великой Победы УФСБ России по Крыму и Севастополю планирует издать сборник ранее секретных архивных документов, касающихся истории Крыма и Севастополя в период Великой Отечественной войны.Как в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказал официальный представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков, работа по рассекречиванию сотрудниками ведется планомерно и ежедневно. Рассекреченные документы часто публикуются в различных изданиях.Он уточнил, что в подавляющем большинстве случаев это документы из архивов управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В свою очередь кандидат исторических наук, доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Ткаченко уточнил, что готовящийся к публикации сборник включает в себя более 50 документов, которые будут опубликованы полностью.В течение последних 10 лет УФСБ России по республике Крым и Севастополю публикуют архивные документы, ранее значившиеся под грифом "секретно", имеющие отношение к доказательству фактов зверств фашистов и их приспешников на Крымском полуострове.Так, например, были обнародованы материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны, в которых можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентовЛагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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история, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, память, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне
ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму

В год 80-летия Победы ФСБ издаст книгу с уникальными документами о военном Крыме

08:32 24.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУправление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю
Управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В год 80-летия Великой Победы УФСБ России по Крыму и Севастополю планирует издать сборник ранее секретных архивных документов, касающихся истории Крыма и Севастополя в период Великой Отечественной войны.
Как в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказал официальный представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков, работа по рассекречиванию сотрудниками ведется планомерно и ежедневно. Рассекреченные документы часто публикуются в различных изданиях.

"В год 80-летия Великой Победы мы работаем над сборником архивных документов в рамках проекта "Без срока давности", которые будут рассказывать о доказанных фактах геноцида на крымском полуострове", – сказал Верешков.

Он уточнил, что в подавляющем большинстве случаев это документы из архивов управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В свою очередь кандидат исторических наук, доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Ткаченко уточнил, что готовящийся к публикации сборник включает в себя более 50 документов, которые будут опубликованы полностью.

"Ранее они в СМИ были представлены только одной-двумя первыми страницами. В документах очень много новых фамилий для широких кругов общественности, интересующихся историей", – отметил Ткаченко.

В течение последних 10 лет УФСБ России по республике Крым и Севастополю публикуют архивные документы, ранее значившиеся под грифом "секретно", имеющие отношение к доказательству фактов зверств фашистов и их приспешников на Крымском полуострове.
Так, например, были обнародованы материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны, в которых можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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