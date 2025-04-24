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ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму

ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025

ФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в Крыму

В год 80-летия Великой Победы УФСБ России по Крыму и Севастополю планирует издать сборник ранее секретных архивных документов, касающихся истории Крыма и... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T08:32

2025-04-24T08:32

2025-04-24T08:16

история

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

память

общество

крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В год 80-летия Великой Победы УФСБ России по Крыму и Севастополю планирует издать сборник ранее секретных архивных документов, касающихся истории Крыма и Севастополя в период Великой Отечественной войны.Как в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказал официальный представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков, работа по рассекречиванию сотрудниками ведется планомерно и ежедневно. Рассекреченные документы часто публикуются в различных изданиях.Он уточнил, что в подавляющем большинстве случаев это документы из архивов управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В свою очередь кандидат исторических наук, доцент кафедры основ российской государственности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Ткаченко уточнил, что готовящийся к публикации сборник включает в себя более 50 документов, которые будут опубликованы полностью.В течение последних 10 лет УФСБ России по республике Крым и Севастополю публикуют архивные документы, ранее значившиеся под грифом "секретно", имеющие отношение к доказательству фактов зверств фашистов и их приспешников на Крымском полуострове.Так, например, были обнародованы материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны, в которых можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентовЛагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьмиБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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