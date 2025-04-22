https://crimea.ria.ru/20250422/lager-smerti-kak-v-zaksenkhauzene--provodili-eksperimenty-nad-lyudmi--1145858807.html

Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми

Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми

80 лет назад, 22 апреля 1945 года, части 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь "Заксенхаузен". ФСБ России обнародовала новые рассекреченные архивные... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T10:36

2025-04-22T10:36

2025-04-22T10:36

нацизм

великая отечественная война

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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архив

фашизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 80 лет назад, 22 апреля 1945 года, части 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь "Заксенхаузен". ФСБ России обнародовала новые рассекреченные архивные документы."Заксенхаузен" был создан нацистами как "образцовый" лагерь для политических заключенных и место подготовки охраны других лагерей. За годы его существования там были уничтожены более 100 тысяч человек.Бывший комендант лагеря, штандартенфюрер СС Антон Кайндль, арестованный в 1946 году, дал подробные признания.По его словам, методы уничтожения заключенных включали повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстрелы, газовые камеры, отравление пищей и уколами с ядом.Кайндль также рассказал о секретном приказе Гитлера, отданном за несколько дней до нападения на СССР."Командирам полков и дивизий немецкой армии был объявлен строго секретный приказ о направлении в особые места содержания пленных политработников и советских офицеров-коммунистов. Эта категория военнопленных направлялась в концлагеря для уничтожения", – говорится в архивных данных.Особое внимание в "Заксенхаузене" уделялось медицинским опытам. По показаниям Кайндля, одним из экспериментов было испытание гранаты нового образца. Боеприпас бросали в помещения с русскими военнопленными.В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы. В лагере проводились самые секретные операции по уничтожению людей, сообщается в документах.По приговору Военного трибунала бывший комендант был осужден на пожизненное заключение с каторжными работами."По личному признанию Кайндля в суде, за время его руководства в лагере "Заксенхаузен" было умерщвлено свыше 42 000 заключенных, и лагерь"Заксенхаузен" был превращен в лагерь смерти", – говорится в рассекреченных материалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в КрымуБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчикаУговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал КарбышевКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацизм, великая отечественная война, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, архив, фашизм