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Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми
Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми
80 лет назад, 22 апреля 1945 года, части 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь "Заксенхаузен". ФСБ России обнародовала новые рассекреченные архивные... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T10:36
2025-04-22T10:36
нацизм
великая отечественная война
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
архив
фашизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 80 лет назад, 22 апреля 1945 года, части 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь "Заксенхаузен". ФСБ России обнародовала новые рассекреченные архивные документы."Заксенхаузен" был создан нацистами как "образцовый" лагерь для политических заключенных и место подготовки охраны других лагерей. За годы его существования там были уничтожены более 100 тысяч человек.Бывший комендант лагеря, штандартенфюрер СС Антон Кайндль, арестованный в 1946 году, дал подробные признания.По его словам, методы уничтожения заключенных включали повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстрелы, газовые камеры, отравление пищей и уколами с ядом.Кайндль также рассказал о секретном приказе Гитлера, отданном за несколько дней до нападения на СССР."Командирам полков и дивизий немецкой армии был объявлен строго секретный приказ о направлении в особые места содержания пленных политработников и советских офицеров-коммунистов. Эта категория военнопленных направлялась в концлагеря для уничтожения", – говорится в архивных данных.Особое внимание в "Заксенхаузене" уделялось медицинским опытам. По показаниям Кайндля, одним из экспериментов было испытание гранаты нового образца. Боеприпас бросали в помещения с русскими военнопленными.В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы. В лагере проводились самые секретные операции по уничтожению людей, сообщается в документах.По приговору Военного трибунала бывший комендант был осужден на пожизненное заключение с каторжными работами."По личному признанию Кайндля в суде, за время его руководства в лагере "Заксенхаузен" было умерщвлено свыше 42 000 заключенных, и лагерь"Заксенхаузен" был превращен в лагерь смерти", – говорится в рассекреченных материалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в КрымуБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчикаУговаривали, обещали, но не сломили: как погиб генерал КарбышевКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
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нацизм, великая отечественная война, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, архив, фашизм
Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми

ФСБ рассекретила данные о преступлениях нацистов в концлагере "Заксенхаузен"

10:36 22.04.2025
 
© Архив ЦОС ФСБ"Штрафная рота" заключенных концлагеря "Заксенхаузен"
Штрафная рота заключенных концлагеря Заксенхаузен
© Архив ЦОС ФСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. 80 лет назад, 22 апреля 1945 года, части 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь "Заксенхаузен". ФСБ России обнародовала новые рассекреченные архивные документы.
"Заксенхаузен" был создан нацистами как "образцовый" лагерь для политических заключенных и место подготовки охраны других лагерей. За годы его существования там были уничтожены более 100 тысяч человек.
Бывший комендант лагеря, штандартенфюрер СС Антон Кайндль, арестованный в 1946 году, дал подробные признания.
"Я признаю, что концентрационный лагерь „Заксенхаузен“ с его многочисленными филиалами, гитлеровскими властями под моим непосредственным руководством был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан", – заявлял Кайндль.
По его словам, методы уничтожения заключенных включали повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстрелы, газовые камеры, отравление пищей и уколами с ядом.
Кайндль также рассказал о секретном приказе Гитлера, отданном за несколько дней до нападения на СССР.
"Командирам полков и дивизий немецкой армии был объявлен строго секретный приказ о направлении в особые места содержания пленных политработников и советских офицеров-коммунистов. Эта категория военнопленных направлялась в концлагеря для уничтожения", – говорится в архивных данных.
Особое внимание в "Заксенхаузене" уделялось медицинским опытам. По показаниям Кайндля, одним из экспериментов было испытание гранаты нового образца. Боеприпас бросали в помещения с русскими военнопленными.
В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы. В лагере проводились самые секретные операции по уничтожению людей, сообщается в документах.
По приговору Военного трибунала бывший комендант был осужден на пожизненное заключение с каторжными работами.
"По личному признанию Кайндля в суде, за время его руководства в лагере "Заксенхаузен" было умерщвлено свыше 42 000 заключенных, и лагерь"Заксенхаузен" был превращен в лагерь смерти", – говорится в рассекреченных материалах.
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