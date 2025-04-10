https://crimea.ria.ru/20250410/pokazaniya-sovetskogo-razvedchika-v-tylu-vraga-sekretnye-dannye-ufsb-kryma-1145561583.html

Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T08:37

2025-04-10T08:37

2025-04-10T08:37

история

крым

крым в истории: секреты, факты, фото

память

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

80 лет победы

крым в великой отечественной войне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145560974_0:219:2048:1371_1920x0_80_0_0_240b53c4e97dc951ee7e5e291a48b9d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.Например, можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма. Так, сведения о заговоре в казачьей части в Сейтлере (ныне Нижнегорский) в январе 1944-го. 16 человек были казнены за попытку перейти к партизанам. Также имеются протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области. Упоминаются эпизоды сопротивления в Султановке и стойкое поведение военных разведчиков во время пыток в Старом Крыму, а затем их расстрел.Среди открывшихся данных – трагическая история партизанок из Феодосийского района. Девушки вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны карателями. Такая участь постигла не только их. Историки отмечают, что рассекречен колоссальный массив архивов, проделана огромная работа органов безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов в Крыму."Работа ФСБ России по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", – подчеркнули в управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в КрымуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, память, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), 80 лет победы, крым в великой отечественной войне