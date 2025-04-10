Рейтинг@Mail.ru
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/pokazaniya-sovetskogo-razvedchika-v-tylu-vraga-sekretnye-dannye-ufsb-kryma-1145561583.html
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T08:37
2025-04-10T08:37
история
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
память
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
80 лет победы
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145560974_0:219:2048:1371_1920x0_80_0_0_240b53c4e97dc951ee7e5e291a48b9d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.Например, можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма. Так, сведения о заговоре в казачьей части в Сейтлере (ныне Нижнегорский) в январе 1944-го. 16 человек были казнены за попытку перейти к партизанам. Также имеются протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области. Упоминаются эпизоды сопротивления в Султановке и стойкое поведение военных разведчиков во время пыток в Старом Крыму, а затем их расстрел.Среди открывшихся данных – трагическая история партизанок из Феодосийского района. Девушки вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны карателями. Такая участь постигла не только их. Историки отмечают, что рассекречен колоссальный массив архивов, проделана огромная работа органов безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов в Крыму."Работа ФСБ России по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", – подчеркнули в управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в КрымуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145560974_0:234:2048:1770_1920x0_80_0_0_27a2fad71fc7115c06cf1b4a35f631ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, память, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), 80 лет победы, крым в великой отечественной войне
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

УФСБ Крыма рассекретило данные о партизанах и подпольщиках в годы Великой Отечественной

08:37 10.04.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРассекреченные УФСБ России по Крыму и Севастополю архивные материалы о деятельности партизанских отрядов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные УФСБ России по Крыму и Севастополю архивные материалы о деятельности партизанских отрядов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
Например, можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма. Так, сведения о заговоре в казачьей части в Сейтлере (ныне Нижнегорский) в январе 1944-го. 16 человек были казнены за попытку перейти к партизанам. Также имеются протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области. Упоминаются эпизоды сопротивления в Султановке и стойкое поведение военных разведчиков во время пыток в Старом Крыму, а затем их расстрел.

"Также архивные документы органов безопасности содержат показания бывших сотрудников разведотдела о подготовке и высокой результативности группы "дяди Володи и Павлика", свидетельство партизана Петра Шарко об аресте этих разведчиков в с. Шах-Мурза недалеко от Старого Крыма", – рассказали в ведомстве.

Среди открывшихся данных – трагическая история партизанок из Феодосийского района. Девушки вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны карателями. Такая участь постигла не только их. Историки отмечают, что рассекречен колоссальный массив архивов, проделана огромная работа органов безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов в Крыму.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРассекреченные УФСБ России по Крыму и Севастополю архивные материалы о деятельности партизанских отрядов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные УФСБ России по Крыму и Севастополю архивные материалы о деятельности партизанских отрядов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Рассекреченные УФСБ России по Крыму и Севастополю архивные материалы о деятельности партизанских отрядов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
"Работа ФСБ России по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", – подчеркнули в управлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму
Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
 
ИсторияКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоПамятьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)80 лет ПобедыКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
08:11СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
07:46В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей
07:28Защитники земли русской: как советские войска освобождали Одессу
07:0942 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
06:46В Алуште перекроют дороги на выходных – власти
06:22Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184
06:09Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
00:01Первый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
22:56Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день
22:29Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
22:11В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
21:53Три беспилотника сбили над Крымом
21:50В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников
21:31В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
21:19Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
21:01Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
20:41"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
20:24Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
Лента новостейМолния