https://crimea.ria.ru/20250410/pokazaniya-sovetskogo-razvedchika-v-tylu-vraga-sekretnye-dannye-ufsb-kryma-1145561583.html
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T08:37
2025-04-10T08:37
2025-04-10T08:37
история
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
память
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
80 лет победы
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.Например, можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма. Так, сведения о заговоре в казачьей части в Сейтлере (ныне Нижнегорский) в январе 1944-го. 16 человек были казнены за попытку перейти к партизанам. Также имеются протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области. Упоминаются эпизоды сопротивления в Султановке и стойкое поведение военных разведчиков во время пыток в Старом Крыму, а затем их расстрел.Среди открывшихся данных – трагическая история партизанок из Феодосийского района. Девушки вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны карателями. Такая участь постигла не только их. Историки отмечают, что рассекречен колоссальный массив архивов, проделана огромная работа органов безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов в Крыму."Работа ФСБ России по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", – подчеркнули в управлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в КрымуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
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история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, память, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), 80 лет победы, крым в великой отечественной войне
Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
УФСБ Крыма рассекретило данные о партизанах и подпольщиках в годы Великой Отечественной
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
Например, можно ознакомиться с показаниями разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в нацистскую полицию с 23 декабря 1943 года. В архивных материалах обнаружены новые эпизоды об оккупации Крыма. Так, сведения о заговоре в казачьей части в Сейтлере (ныне Нижнегорский) в январе 1944-го. 16 человек были казнены за попытку перейти к партизанам. Также имеются протоколы допросов переводчиков нацистов из Херсонской области. Упоминаются эпизоды сопротивления в Султановке и стойкое поведение военных разведчиков во время пыток в Старом Крыму, а затем их расстрел.
"Также архивные документы органов безопасности содержат показания бывших сотрудников разведотдела о подготовке и высокой результативности группы "дяди Володи и Павлика", свидетельство партизана Петра Шарко об аресте этих разведчиков в с. Шах-Мурза недалеко от Старого Крыма", – рассказали в ведомстве.
Среди открывшихся данных – трагическая история партизанок из Феодосийского района. Девушки вернулись домой за теплыми вещами и были арестованы, а затем расстреляны карателями. Такая участь постигла не только их. Историки отмечают, что рассекречен колоссальный массив архивов, проделана огромная работа органов безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений нацистов в Крыму.
"Работа ФСБ России по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена", – подчеркнули в управлении.
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