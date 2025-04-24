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Трамп не ответил на вопрос "чей Крым" - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Трамп не ответил на вопрос "чей Крым"
Трамп не ответил на вопрос "чей Крым" - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Трамп не ответил на вопрос "чей Крым"
Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа, когда его спросили о возможности признания Крымского полуострова российским регионом. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T07:43
2025-04-24T07:43
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа, когда его спросили о возможности признания Крымского полуострова российским регионом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в ЛондонеПлан США по Украине - что предложат Москве и КиевуТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
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дональд трамп, крым, сша, россия, политика, новости
Трамп не ответил на вопрос "чей Крым"

Трамп не ответил на вопрос о принадлежности Крыма

07:43 24.04.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа, когда его спросили о возможности признания Крымского полуострова российским регионом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
"Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков", – сказал Трамп журналистам на видео, которое транслировали издания.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.
Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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