https://crimea.ria.ru/20250424/kogda-tsb-nachnet-snizhat-klyuchevuyu-stavku-i-chto-budet-s-tsenami--mnenie-1145900905.html

Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнение

Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнение - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнение

На очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T06:06

2025-04-24T06:06

2025-04-24T06:06

радио "спутник в крыму"

ключевая ставка

банк россии

россия

крым

цены в крыму

инфляция

мнения

андрей неукрытый

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. На очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже летом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экономист, президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.Он подчеркнул, что основной целью повышения Центробанком ключевой ставки была борьба с инфляцией монетарными способами."И на сегодняшний день Центральный банк, видя замедление роста потребительских цен и исходя из того, какая у нас инфляция по итогу этого месяца и квартала, будет принимать итоговое решение", – отметил Неукрытый.По мнению эксперта, ни повышать, ни понижать ставку ЦБ не будет на очередном заседании 25 апреля.Он считает, что какая-то динамика будет видна только во второй половине года, возможно, уже летом. Речь пойдет о снижении, но незначительном."Существенное снижение – на 5−6% – маловероятно предположить такой сценарий. Снижение будет поэтапным. Может быть, на 1−2%. Все будет зависеть от тех данных, которые на сегодняшний день поступают по инфляции и в целом по состоянию экономики", – сказал эксперт.Ставка ЦБ влияет на экономику в целом, потребительский спрос и производство в частности, поскольку в зависимости от нее варьируется стоимость заемных средств (кредиты, лизинги и пр.), подчеркнул он. Следовательно, это один из факторов, влияющий на потребительские цены, добавил Неукрытый.Однако эксперт считает, что с понижением ключевой ставки существенного снижения стоимости товаров и услуг не произойдет.Неукрытый допустил, что некоторое понижение цен на товары может наблюдаться, в том числе в Крыму, но процесс этот будет временным (от месяца до года) и точечным: коснется отдельных направлений в отраслях по решению конкретный компаний."По некоторым секторам, где есть затоваривание продукции, выходят новые модели тех или иных устройств, где необходимо просто очищать склады – как у нас пример сельское хозяйство, когда большой урожай и снижение стоимости продукции, – в этом случае компании идут на снижение цены. Но это временно, а в дальнейшем цены либо сохранятся, либо будут индексироваться на уровне инфляции", – заключил он.Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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