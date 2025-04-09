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ЦБ назвал торговые войны новым риском - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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ЦБ назвал торговые войны новым риском
ЦБ назвал торговые войны новым риском - РИА Новости Крым, 09.04.2025
ЦБ назвал торговые войны новым риском
Мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать. Об этом заявила глав ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:13
2025-04-09T13:49
банк россии
эльвира набиуллина
экономика
в мире
новости
торговые войны
ключевая ставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать. Об этом заявила глав ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Он также отметила, что по прогнозу ЦБ и правительства рост российской экономики в этом году продолжится, пусть и более умеренными темпами."Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.Исходя из этого ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы не допустить роста инфляции, добавила Набиуллина."Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала глава ЦБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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банк россии, эльвира набиуллина, экономика, в мире, новости, торговые войны, ключевая ставка
ЦБ назвал торговые войны новым риском

Мировые торговые войны стали новым риском - Набиуллина

13:13 09.04.2025 (обновлено: 13:49 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать. Об этом заявила глав ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Тектонические изменения в мировой торговле - они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Он также отметила, что по прогнозу ЦБ и правительства рост российской экономики в этом году продолжится, пусть и более умеренными темпами.
"Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.
Исходя из этого ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы не допустить роста инфляции, добавила Набиуллина.
"Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала глава ЦБ.
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаЭкономикаВ миреНовостиТорговые войныКлючевая ставка
 
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