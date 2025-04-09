https://crimea.ria.ru/20250409/tsb-nazval-torgovye-voyny-novym-riskom-1145542282.html

ЦБ назвал торговые войны новым риском

ЦБ назвал торговые войны новым риском - РИА Новости Крым, 09.04.2025

ЦБ назвал торговые войны новым риском

Мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать. Об этом заявила глав ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:13

2025-04-09T13:13

2025-04-09T13:49

банк россии

эльвира набиуллина

экономика

в мире

новости

торговые войны

ключевая ставка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Мировые торговые войны стали новым риском, который Банк России должен учитывать. Об этом заявила глав ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.Он также отметила, что по прогнозу ЦБ и правительства рост российской экономики в этом году продолжится, пусть и более умеренными темпами."Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.Исходя из этого ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы не допустить роста инфляции, добавила Набиуллина."Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала глава ЦБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, эльвира набиуллина, экономика, в мире, новости, торговые войны, ключевая ставка