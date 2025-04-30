https://crimea.ria.ru/20250430/v-krymu-molodezh-razvernula-znamya-pobedy-v-sakskom-rayone-1146122004.html

В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе

В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе

Крымская молодежь развернула российский триколор и Знамя Победы на мемориальном комплексе Курган девяти Героев в селе Геройское Сакского района. Об этом... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T17:36

2025-04-30T17:36

2025-04-30T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская молодежь развернула российский триколор и Знамя Победы на мемориальном комплексе Курган девяти Героев в селе Геройское Сакского района. Об этом сообщили в Госкомитете молодежной политики Крыма, отметив, что это не просто акция, а живая связь поколений.Акцию с развертыванием Знамени Победы и флага России размером 10х15 метров приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Ранее в среду сообщалось, что мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы приехали в Крым за частицей Вечного огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню ПобедыРаботают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблямЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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