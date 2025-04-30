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В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
Крымская молодежь развернула российский триколор и Знамя Победы на мемориальном комплексе Курган девяти Героев в селе Геройское Сакского района. Об этом... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T17:36
2025-04-30T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская молодежь развернула российский триколор и Знамя Победы на мемориальном комплексе Курган девяти Героев в селе Геройское Сакского района. Об этом сообщили в Госкомитете молодежной политики Крыма, отметив, что это не просто акция, а живая связь поколений.Акцию с развертыванием Знамени Победы и флага России размером 10х15 метров приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Ранее в среду сообщалось, что мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы приехали в Крым за частицей Вечного огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню ПобедыРаботают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблямЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России
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В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе

Флаг России и Знамя Победы развернули на мемориальном Кургане девяти Героев в Крыму

17:36 30.04.2025
 
© Скриншот видеоВ Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская молодежь развернула российский триколор и Знамя Победы на мемориальном комплексе Курган девяти Героев в селе Геройское Сакского района. Об этом сообщили в Госкомитете молодежной политики Крыма, отметив, что это не просто акция, а живая связь поколений.

"Помнить — значит жить. Сегодня молодежь почтила память Героев на месте их бессмертного подвига в селе Геройское. Развернули флаг России и Знамя Победы, возложили цветы, вспомнили тех, кто стоял насмерть за Родину", - говорится в сообщении.

Акцию с развертыванием Знамени Победы и флага России размером 10х15 метров приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Ранее в среду сообщалось, что мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы приехали в Крым за частицей Вечного огня.
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