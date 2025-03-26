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В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию
В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию
Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения продуктов питания и увеличение... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T13:44
2025-03-26T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения продуктов питания и увеличение расходов на их производство и доставку в регион. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Продовольственная группаПо ее словам, цены на питьевое молоко, творог и йогурт в регионе в феврале выросли в годовом выражении больше, чем в январе. Производители молочной продукции переносили в стоимость этих товаров возросшие затраты на сырье, упаковку, доставку и оплату труда.Кроме того, подорожали помидоры. Это произошло из-за уменьшения местного производства и снижения предложения.Непродовольственные товарыКак рассказала Елена Денисенко, в Крыму в феврале ускорились годовые темпы роста цен на смартфоны, моющие и чистящие средства. Специалист объясняет это ростом издержек производителей электроники и бытовой химии, в том числе на логистику, оплату труда сотрудникам и импортные компоненты производства.Вместе с тем уменьшился спрос на подержанные иномарки, поэтому цены на них в годовом сопоставлении снизились сильнее, чем в январе.В целом, отметила она, в регионе и в стране годовая инфляция остается высокой, возможности расширения производства по-прежнему отстают от внутреннего спроса. А недостаток специалистов на рынке труда и рост издержек ограничивают способность компаний наращивать производство товаров и услуг.Исходя из этого Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Снижение годовой инфляции до 7–8% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4% – в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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банк россии, инфляция, цены в крыму, крым, новости крыма, видео
В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию

На инфляцию в Крыму повлияли сокращение предложения товаров и рост трат на их производство

13:44 26.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения продуктов питания и увеличение расходов на их производство и доставку в регион. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

Продовольственная группа

По ее словам, цены на питьевое молоко, творог и йогурт в регионе в феврале выросли в годовом выражении больше, чем в январе. Производители молочной продукции переносили в стоимость этих товаров возросшие затраты на сырье, упаковку, доставку и оплату труда.
"Ускорился и годовой рост цен на картофель. Поскольку в прошлом году был собран меньший объем урожая по сравнению с 2023 годом, запасы картофеля быстро исчерпались и его предложение на рынке сократилось", - отметила она.
Кроме того, подорожали помидоры. Это произошло из-за уменьшения местного производства и снижения предложения.

Непродовольственные товары

Как рассказала Елена Денисенко, в Крыму в феврале ускорились годовые темпы роста цен на смартфоны, моющие и чистящие средства. Специалист объясняет это ростом издержек производителей электроники и бытовой химии, в том числе на логистику, оплату труда сотрудникам и импортные компоненты производства.
Вместе с тем уменьшился спрос на подержанные иномарки, поэтому цены на них в годовом сопоставлении снизились сильнее, чем в январе.
"Также замедлился годовой рост цен на проезд в железнодорожном транспорте. В прошлом году в этот период стоимость билета в поездах дальнего следования выросла более существенно, чем в феврале этого года – тогда это объяснялось повышенным спросом, в том числе из-за роста турпотока", - заметила специалист.
В целом, отметила она, в регионе и в стране годовая инфляция остается высокой, возможности расширения производства по-прежнему отстают от внутреннего спроса. А недостаток специалистов на рынке труда и рост издержек ограничивают способность компаний наращивать производство товаров и услуг.
Исходя из этого Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Снижение годовой инфляции до 7–8% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4% – в 2026 году.
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