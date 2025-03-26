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В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию

В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму в феврале ускорился рост цен на "молочку" и бытовую химию

Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения продуктов питания и увеличение... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:44

2025-03-26T13:44

2025-03-26T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Основными причинами ускорения годовой инфляции в Крыму до 10,8% в феврале после 10,2% в январе стали сокращение предложения продуктов питания и увеличение расходов на их производство и доставку в регион. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Продовольственная группаПо ее словам, цены на питьевое молоко, творог и йогурт в регионе в феврале выросли в годовом выражении больше, чем в январе. Производители молочной продукции переносили в стоимость этих товаров возросшие затраты на сырье, упаковку, доставку и оплату труда.Кроме того, подорожали помидоры. Это произошло из-за уменьшения местного производства и снижения предложения.Непродовольственные товарыКак рассказала Елена Денисенко, в Крыму в феврале ускорились годовые темпы роста цен на смартфоны, моющие и чистящие средства. Специалист объясняет это ростом издержек производителей электроники и бытовой химии, в том числе на логистику, оплату труда сотрудникам и импортные компоненты производства.Вместе с тем уменьшился спрос на подержанные иномарки, поэтому цены на них в годовом сопоставлении снизились сильнее, чем в январе.В целом, отметила она, в регионе и в стране годовая инфляция остается высокой, возможности расширения производства по-прежнему отстают от внутреннего спроса. А недостаток специалистов на рынке труда и рост издержек ограничивают способность компаний наращивать производство товаров и услуг.Исходя из этого Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Снижение годовой инфляции до 7–8% прогнозируется в 2025 году, а возвращение к 4% – в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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