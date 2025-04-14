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Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа

Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа

Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T10:51

2025-04-14T10:51

2025-04-14T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Социальные пенсии в России с 1 апреля выросли на 14,75 процента. На эти цели было выделено 85 миллиардов рублей. Такие меры смогли позволить увеличить доходы более чем у 4,2 миллиона россиян. Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в России может уйти на пенсию досрочноПенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, пенсия, россия, правительство россии, новости, соцзащита