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Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T10:51
2025-04-14T10:51
2025-04-14T10:51
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пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Социальные пенсии в России с 1 апреля выросли на 14,75 процента. На эти цели было выделено 85 миллиардов рублей. Такие меры смогли позволить увеличить доходы более чем у 4,2 миллиона россиян. Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в России может уйти на пенсию досрочноПенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми
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михаил мишустин, пенсия, россия, правительство россии, новости, соцзащита
Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
В России индексация страховых пенсий с 2026 года буде проходить в два этапа - Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.
"Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля – по уровню инфляции за прошлый год, с апреля – по уровню роста доходов Социального фонда", - сказал Мишустин.
Социальные пенсии в России с 1 апреля выросли на 14,75 процента. На эти цели было выделено 85 миллиардов рублей. Такие меры смогли позволить увеличить доходы более чем у 4,2 миллиона россиян.
Этот вид социальной поддержки получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и гражданам, потерявшим кормильца.
В Крыму гарантированные меры социальной поддержки от государства получают
более пятисот тысяч человек, сообщили в отделении СФР по Крыму. В 2025 году в республике будет произведена индексация
страховых пенсий и социальных пособий на 9,5%.
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