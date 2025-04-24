https://crimea.ria.ru/20250424/v-sevastopole-vozobnovili-rabotu-morskogo-transporta-1145921475.html

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

В Севастополе возобновили работу морского транспорта - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

В Севастополе возобновили работу катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T08:04

2025-04-24T08:04

2025-04-24T08:06

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

севастополь

новости севастополя

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в четверг движение морского транспорта через бухту приостановили, для пассажиров организовали дополнительные автобусные рейсы.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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