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В Севастополе возобновили работу морского транспорта
В Севастополе возобновили работу морского транспорта - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Севастополе возобновили работу морского транспорта
В Севастополе возобновили работу катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T08:04
2025-04-24T08:04
2025-04-24T08:06
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Утром в четверг движение морского транспорта через бухту приостановили, для пассажиров организовали дополнительные автобусные рейсы.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, транспорт
В Севастополе возобновили работу морского транспорта
В Севастополе возобновили работу катеров и парома
08:04 24.04.2025 (обновлено: 08:06 24.04.2025)