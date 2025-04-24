Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области
Специалисты Крыма делится своим богатым опытом с медиками Херсонщины - власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлена Борчанинова, министр здравоохранения Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ГЕНИЧЕСК, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала министр здравоохранения Херсонщины Елена Борчанинова.
"Очень важно отметить поддержку Минздрава РФ, которое способствует укреплению связей федеральных медицинских центров и учреждений и медиков Херсонской области со специалистами и министерствами соседних регионов. В первую очередь это Республика Крым", – сказала руководитель ведомства.
И отметила, что коллеги из профильного министерства Крыма и медицинских организаций полуострова активно помогают коллегам на Херсонщине, передают им свой богатый опыт, принимают пациентов из региона и оказывают им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Министр поблагодарила коллег из Крыма и выразила надежду на то, что это результативное сотрудничество продолжится, поскольку без этой поддержки достойное оказание медицинской помощи населению Херсонской области было бы невозможным.
Борчанинова также отметила, что минздрав Херсонщины заключил соглашение с Медицинской академией имени С.И. Георгиевского в Симферополе и профильными вузами Донецкой и Луганской народных республик, по которому молодые специалисты Херсонской области смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию в этих заведениях.
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