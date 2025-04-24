https://crimea.ria.ru/20250424/kak-krym-pomogaet-razvitiyu-zdravookhraneniya-v-khersonskoy-oblasti-1145803780.html

Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области

Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области

Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T06:38

2025-04-24T06:38

2025-04-24T06:38

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ГЕНИЧЕСК, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала министр здравоохранения Херсонщины Елена Борчанинова.И отметила, что коллеги из профильного министерства Крыма и медицинских организаций полуострова активно помогают коллегам на Херсонщине, передают им свой богатый опыт, принимают пациентов из региона и оказывают им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.Министр поблагодарила коллег из Крыма и выразила надежду на то, что это результативное сотрудничество продолжится, поскольку без этой поддержки достойное оказание медицинской помощи населению Херсонской области было бы невозможным.Борчанинова также отметила, что минздрав Херсонщины заключил соглашение с Медицинской академией имени С.И. Георгиевского в Симферополе и профильными вузами Донецкой и Луганской народных республик, по которому молодые специалисты Херсонской области смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию в этих заведениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуОколо 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМСКак в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС

https://crimea.ria.ru/20250422/vydacha-polisov-i-pomosch-kryma-kak-rabotaet-sistema-oms-na-khersonschine-1145815094.html

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, здравоохранение в россии, новости, здоровье, минздрав рф