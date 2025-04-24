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Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области
Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области
Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T06:38
2025-04-24T06:38
эксклюзивы риа новости крым
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
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здравоохранение в россии
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здоровье
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала министр здравоохранения Херсонщины Елена Борчанинова.И отметила, что коллеги из профильного министерства Крыма и медицинских организаций полуострова активно помогают коллегам на Херсонщине, передают им свой богатый опыт, принимают пациентов из региона и оказывают им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.Министр поблагодарила коллег из Крыма и выразила надежду на то, что это результативное сотрудничество продолжится, поскольку без этой поддержки достойное оказание медицинской помощи населению Херсонской области было бы невозможным.Борчанинова также отметила, что минздрав Херсонщины заключил соглашение с Медицинской академией имени С.И. Георгиевского в Симферополе и профильными вузами Донецкой и Луганской народных республик, по которому молодые специалисты Херсонской области смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию в этих заведениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуОколо 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМСКак в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, здравоохранение в россии, новости, здоровье, минздрав рф
Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области

Специалисты Крыма делится своим богатым опытом с медиками Херсонщины - власти

06:38 24.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлена Борчанинова, министр здравоохранения Херсонской области
Елена Борчанинова, министр здравоохранения Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские учреждения Крыма оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области, а их специалисты делятся с херсонскими коллегами своим богатым опытом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала министр здравоохранения Херсонщины Елена Борчанинова.

"Очень важно отметить поддержку Минздрава РФ, которое способствует укреплению связей федеральных медицинских центров и учреждений и медиков Херсонской области со специалистами и министерствами соседних регионов. В первую очередь это Республика Крым", – сказала руководитель ведомства.

И отметила, что коллеги из профильного министерства Крыма и медицинских организаций полуострова активно помогают коллегам на Херсонщине, передают им свой богатый опыт, принимают пациентов из региона и оказывают им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Министр поблагодарила коллег из Крыма и выразила надежду на то, что это результативное сотрудничество продолжится, поскольку без этой поддержки достойное оказание медицинской помощи населению Херсонской области было бы невозможным.
Борчанинова также отметила, что минздрав Херсонщины заключил соглашение с Медицинской академией имени С.И. Георгиевского в Симферополе и профильными вузами Донецкой и Луганской народных республик, по которому молодые специалисты Херсонской области смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию в этих заведениях.
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