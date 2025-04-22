https://crimea.ria.ru/20250422/kak-v-krymu-lechat-zhiteley-khersonskoy-oblasti-po-polisu-oms-1145814939.html

Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС

Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС

За прошлый году задокументировано 11 тысяч фактов оказания жителям Херсонской области медицинской помощи в лечебных учреждениях Крыма в рамках системы... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T14:31

2025-04-22T14:31

2025-04-22T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За прошлый году задокументировано 11 тысяч фактов оказания жителям Херсонской области медицинской помощи в лечебных учреждениях Крыма в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщила директор Территориального фонда ОМС Херсонской области Анна Литвиненко.По ее словам, из тех регионов, куда жители Херсонщины едут за медицинской помощью, Крым занимает лидирующую позицию, поскольку полуостров территориально близок и качество оснащения медицинских организаций в Крыму достойное, пояснила Литвиненко."Мы благодарим коллег и понимаем, что это дополнительная нагрузка на медицинские организации Крыма и врачей, но без их поддержки мы сейчас не можем обойтись, пока в Херсонской области формируется система здравоохранения по российским стандартам", - добавила директор ТФОМС Херсонщины.Она также отметила, что деньги, которые Терфонд перечисляет в Крым за лечение застрахованных жителей области – это дополнительные финансовые средства, которые направляются в медицинские организации Крыма.В январе 2024 года министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение об организации оказания жителям нового региона первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках системы ОМС, за исключением высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу.Полное интервью с директором Территориального фонда ОМС Херсонской области Анной Литвиненко читайте на сайте РИА Новости Крым 22 апреля в 18:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, здравоохранение в россии, новости, омс, здоровье, анна литвиненко, видео