https://crimea.ria.ru/20250422/kak-v-krymu-lechat-zhiteley-khersonskoy-oblasti-po-polisu-oms-1145814939.html
Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
За прошлый году задокументировано 11 тысяч фактов оказания жителям Херсонской области медицинской помощи в лечебных учреждениях Крыма в рамках системы... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T14:31
2025-04-22T14:31
2025-04-22T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. За прошлый году задокументировано 11 тысяч фактов оказания жителям Херсонской области медицинской помощи в лечебных учреждениях Крыма в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщила директор Территориального фонда ОМС Херсонской области Анна Литвиненко.По ее словам, из тех регионов, куда жители Херсонщины едут за медицинской помощью, Крым занимает лидирующую позицию, поскольку полуостров территориально близок и качество оснащения медицинских организаций в Крыму достойное, пояснила Литвиненко."Мы благодарим коллег и понимаем, что это дополнительная нагрузка на медицинские организации Крыма и врачей, но без их поддержки мы сейчас не можем обойтись, пока в Херсонской области формируется система здравоохранения по российским стандартам", - добавила директор ТФОМС Херсонщины.Она также отметила, что деньги, которые Терфонд перечисляет в Крым за лечение застрахованных жителей области – это дополнительные финансовые средства, которые направляются в медицинские организации Крыма.В январе 2024 года министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение об организации оказания жителям нового региона первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках системы ОМС, за исключением высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу.Полное интервью с директором Территориального фонда ОМС Херсонской области Анной Литвиненко читайте на сайте РИА Новости Крым 22 апреля в 18:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, здравоохранение в россии, новости, омс, здоровье, анна литвиненко, видео
Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
В Крыму за год 11 тысяч раз оказывали медпомощь жителям Херсонщины по полису ОМС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
За прошлый году задокументировано 11 тысяч фактов оказания жителям Херсонской области медицинской помощи в лечебных учреждениях Крыма в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщила директор Территориального фонда ОМС Херсонской области Анна Литвиненко.
"По нашим аналитическим данным, за 2024 год около 11 тысяч случаев оказания помощи пациентам из Херсонской области приходятся на Крым. От республики мы получили соответствующие счета на 220 миллионов рублей, эти средства мы в полном объеме перечислили", - сказала руководитель ведомства.
По ее словам, из тех регионов, куда жители Херсонщины едут за медицинской помощью, Крым занимает лидирующую позицию, поскольку полуостров территориально близок и качество оснащения медицинских организаций в Крыму достойное, пояснила Литвиненко.
"Мы благодарим коллег и понимаем, что это дополнительная нагрузка на медицинские организации Крыма и врачей, но без их поддержки мы сейчас не можем обойтись, пока в Херсонской области формируется система здравоохранения по российским стандартам", - добавила директор ТФОМС Херсонщины.
Она также отметила, что деньги, которые Терфонд перечисляет в Крым за лечение застрахованных жителей области – это дополнительные финансовые средства, которые направляются в медицинские организации Крыма.
В январе 2024 года министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение об организации оказания жителям нового региона первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках системы ОМС, за исключением высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу.
Полное интервью с директором Территориального фонда ОМС Херсонской области Анной Литвиненко читайте на сайте РИА Новости Крым 22 апреля в 18:00.
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