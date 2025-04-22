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Около 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМС

Около 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМС - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Около 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМС

Около 280 тысяч жителей Херсонщины на сегодняшний день оформили полисы обязательного медицинского страхования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T16:31

2025-04-22T16:31

2025-04-22T16:31

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новые регионы россии

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анна литвиненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Около 280 тысяч жителей Херсонщины на сегодняшний день оформили полисы обязательного медицинского страхования. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила директор Территориального фонда ОМС Херсонской области Анна Литвиненко."На сегодняшний день непосредственно в Херсонской области застрахованы 229 тысяч человек, и порядка 49 тысяч наших жителей получили полис ОМС в других субъектах Российской Федерации", - сказала руководитель ведомства.По ее словам, люди, которые возвращаются в Херсонскую область, имеют возможность переоформить полис в областных филиалах – как в лечебных учреждениях, так и в отделениях МФЦ. Также на Херсонщине еще есть жители, которые продолжают получать российские документы. После получения паспорта и СНИЛС им необходимо получить полис ОМС.Как отметила Литвиненко, на данный момент жителям доступны 12 тарифов.Она добавила, что в 2025 году на финансирование за оказанную медицинскую помощь по базовой территориальной программе в Херсонской области выделены более 4 миллиардов 200 миллионов рублей.Полное интервью с директором Территориального фонда ОМС Херсонской области Анной Литвиненко читайте на сайте РИА Новости Крым 22 апреля в 18:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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