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Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей

Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей

В республике на прошлой неделе отделами ЗАГС зарегистрировано 258 актов о рождении и 208 заключенных браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции Крыма. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T08:53

2025-04-24T08:53

2025-04-24T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В республике на прошлой неделе отделами ЗАГС зарегистрировано 258 актов о рождении и 208 заключенных браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции Крыма.По данным ведомства, большинство новорожденных – девочки: 132 против 126 мальчиков. Отмечено и одно рождение "королевской" двойни – в Симферополе на свет появились Дамир и Султание.Также в минюсте зафиксировали 34 акта об установлении отцовства, большинство – одновременно с регистрацией рождения. Наибольшее рожденных малышей в Симферополе – 78, далее следуют Симферопольский район, Евпатория, Красногвардейский и Бахчисарайский районы.Зафиксировали и интересные случаи бракосочетаний.Средний возраст вступающих в брак крымчан по-прежнему остается в диапазоне от 26 до 29 лет. Самыми молодыми супругами прошлой недели оказались 19-летний парень и 17-летняя девушка.По числу заключенных браков также лидирует Симферополь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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