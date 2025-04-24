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Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей
Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей
В республике на прошлой неделе отделами ЗАГС зарегистрировано 258 актов о рождении и 208 заключенных браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции Крыма. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T08:53
2025-04-24T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В республике на прошлой неделе отделами ЗАГС зарегистрировано 258 актов о рождении и 208 заключенных браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции Крыма.По данным ведомства, большинство новорожденных – девочки: 132 против 126 мальчиков. Отмечено и одно рождение "королевской" двойни – в Симферополе на свет появились Дамир и Султание.Также в минюсте зафиксировали 34 акта об установлении отцовства, большинство – одновременно с регистрацией рождения. Наибольшее рожденных малышей в Симферополе – 78, далее следуют Симферопольский район, Евпатория, Красногвардейский и Бахчисарайский районы.Зафиксировали и интересные случаи бракосочетаний.Средний возраст вступающих в брак крымчан по-прежнему остается в диапазоне от 26 до 29 лет. Самыми молодыми супругами прошлой недели оказались 19-летний парень и 17-летняя девушка.По числу заключенных браков также лидирует Симферополь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минюст крыма, дети, загс
Роксана, Гирей и Дорофея: в Крыму за неделю родились 258 малышей

В Крыму за неделю зарегистрированы 258 рождений и 208 браков – минюст

08:53 24.04.2025
 
© Fotolia/ haveseenНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia/ haveseen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В республике на прошлой неделе отделами ЗАГС зарегистрировано 258 актов о рождении и 208 заключенных браков. Об этом сообщили в министерстве юстиции Крыма.
По данным ведомства, большинство новорожденных – девочки: 132 против 126 мальчиков.

"Малышам присваивали в основном распространенные имена: Никита, Александр, Максим, Константин, Эдем, Эмир, Виктория, Ева, Полина, Ксения, Милана. Редких имен также было немало, из них: Мелия, Дорофея, Мирабель Малик-Али, Рабия, Роксана, Гульнас, Гирей и Лаврентий", – перечислили в органе.

Отмечено и одно рождение "королевской" двойни – в Симферополе на свет появились Дамир и Султание.
Также в минюсте зафиксировали 34 акта об установлении отцовства, большинство – одновременно с регистрацией рождения. Наибольшее рожденных малышей в Симферополе – 78, далее следуют Симферопольский район, Евпатория, Красногвардейский и Бахчисарайский районы.
Зафиксировали и интересные случаи бракосочетаний.
"Среди новобрачных самой возрастной парой оказались 82-летний жених и 77-летняя невеста, которые зарегистрировали свой брак в Бахчисарае", – рассказывают в минюсте.
Средний возраст вступающих в брак крымчан по-прежнему остается в диапазоне от 26 до 29 лет. Самыми молодыми супругами прошлой недели оказались 19-летний парень и 17-летняя девушка.
По числу заключенных браков также лидирует Симферополь.
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