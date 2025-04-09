https://crimea.ria.ru/20250409/iz-goryaschey-bolnitsy-v-moskve-spasli-29-chelovek--chto-izvestno-1145530822.html

Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно

Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно

На пожаре, охватившем больницу на Госпитальной площади в Москве, спасены 29 человек, пациенты и персонал перемещены в соседний корпус учреждения. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T07:57

2025-04-09T07:57

2025-04-09T09:09

москва

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На пожаре, охватившем больницу на Госпитальной площади в Москве, спасены 29 человек, пациенты и персонал перемещены в соседний корпус учреждения. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, пожар произошел на 7 этаже административного здания больницы на Госпитальной площади.К тушению привлечены 92 специалистов и 24 единицы техники. По состоянию на 7:42, по данным МЧС, открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратов."Предварительно, пострадавших нет", – уточнили спасатели.Ранее, 5 апреля, пожар произошел в Российской государственной библиотеке в Москве, к его тушению привлекались полсотни спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар