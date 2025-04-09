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Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно
Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно
На пожаре, охватившем больницу на Госпитальной площади в Москве, спасены 29 человек, пациенты и персонал перемещены в соседний корпус учреждения. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T07:57
2025-04-09T07:57
2025-04-09T09:09
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На пожаре, охватившем больницу на Госпитальной площади в Москве, спасены 29 человек, пациенты и персонал перемещены в соседний корпус учреждения. Об этом сообщили в МЧС России.По данным ведомства, пожар произошел на 7 этаже административного здания больницы на Госпитальной площади.К тушению привлечены 92 специалистов и 24 единицы техники. По состоянию на 7:42, по данным МЧС, открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратов."Предварительно, пострадавших нет", – уточнили спасатели.Ранее, 5 апреля, пожар произошел в Российской государственной библиотеке в Москве, к его тушению привлекались полсотни спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – что известно
Из горящей больницы в Москве спасли 29 человек – МЧС
07:57 09.04.2025 (обновлено: 09:09 09.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На пожаре, охватившем больницу на Госпитальной площади в Москве, спасены 29 человек, пациенты и персонал перемещены в соседний корпус учреждения. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел на 7 этаже административного здания больницы на Госпитальной площади.
"Сотрудники МЧС России спасли 29 человек на пожаре в Москве. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы", – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
К тушению привлечены 92 специалистов и 24 единицы техники. По состоянию на 7:42, по данным МЧС, открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратов.
"Предварительно, пострадавших нет", – уточнили спасатели.
Ранее, 5 апреля, пожар произошел
в Российской государственной библиотеке в Москве, к его тушению привлекались полсотни спасателей.
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