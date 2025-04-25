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Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
Крымская весна стала возможной в том числе благодаря сохранению исторической памяти в региональных учебниках Севастополя в тот период, когда город на... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T19:10
2025-04-25T19:10
севастополь
михаил развожаев
мнения
история
россия
образование в крыму и севастополе
учебники
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Крымская весна стала возможной в том числе благодаря сохранению исторической памяти в региональных учебниках Севастополя в тот период, когда город на десятилетия был оторван от своей родины. Об этом на Всероссийском совещании региональных министров образования с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергей Кравцова заявил губернатор города федерального значения, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" Михаил Развожаев.По словам Развожаева, благодаря тому, что в школах Севастополя дополнительно закладывалось в детей, которые потом стали взрослыми, и стали возможны события 2014 года.Губернатор уточнил, что речь идет об известном теперь уже на всю страну историческом курсе "Севастополеведение", который в украинский период был внеурочным, но преподавался во всех школах города."В этом смысле живой пример Севастополя, и Крыма в целом, – это самый яркий пример того, как борьба за историческую правду приводит к справедливым и важным историческим событиям", – подчеркнул он.Развожаев добавил, что сегодня Министерство просвещения РФ активно поддерживает региональную компоненту в историческим образовании. И что не менее важно – обеспечило перестройку всей системы образования в стране в части преподавания истории.Губернатор напомнил, что в 1990-е годы учебники истории разрабатывали и печатали "самые разные грантополучатели", а "в каждой школе вольны были выбирать свою образовательную программу, что недопустимо"."Если мы кому-то будем позволять писать для нас историю, то, конечно, о сохранении исторической памяти сложно говорить. У нас единая страна, единая история, единая историческая память. Сегодня эта работа поднята на высокий уровень и даст уверенные результаты", – подытожил Развожаев.Он подчеркнул, что все происходящие в последнее время события в сфере образования России очень важны еще и потому, что напрямую отвечают указу президента РФ, в котором "одной из ведущих традиционных духовно-нравственных ценностей объявлено сохранение исторического наследия и исторической правды".Курс "Севастополеведение" появился спустя несколько лет после того, как Севастополь оказался в составе Украины после распада СССР – в 1995 году. Пособие было дополнительным к украинским учебникам по истории.Пособия начинали издаваться при поддержке местного бизнесмена и мецената, создателя мемориального комплекса "35 береговая батарея", избранного "народного мера" Севастополя в период Крымской весны Алексея Чалого. Бессменным автором курса является историк и обществовед, ныне сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.После возвращения города-героя в Россию вопрос о необходимости сделать этот предмет полноценным в рамках школьной программы неоднократно обсуждался педагогами и властью. С 2023/24 учебного года он стал обязательным, но только в 8 и 9 классах. Но после того, как Минпросвещения РФ выделило гранты на подготовку учебников по региональной истории осенью 2024 года, книги были выпущены и курс "Севастополеведение" стал обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025-го.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 маяСевастополь инициирует преподавание краеведения во всех школах РоссииМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка Тихон
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, мнения, история, россия, образование в крыму и севастополе, учебники, крымская весна
Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России

Русская весна стала возможна благодаря сохранению в Крыму исторической памяти – Развожаев

19:10 25.04.2025
 
© СевастопольэнергоВетер в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Крымская весна стала возможной в том числе благодаря сохранению исторической памяти в региональных учебниках Севастополя в тот период, когда город на десятилетия был оторван от своей родины. Об этом на Всероссийском совещании региональных министров образования с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра просвещения РФ Сергей Кравцова заявил губернатор города федерального значения, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, благодаря тому, что в школах Севастополя дополнительно закладывалось в детей, которые потом стали взрослыми, и стали возможны события 2014 года.
"Только благодаря сохранению исторической памяти в тот период, когда на десятилетия Севастополь был оторван от нашей страны, благодаря тому, что сохранялась история, преподавалась без отрыва от истории нашей великой Родины, и смогли произойти события 2014-го года. Смогла быть возможна Русская весна", – сказал Развожаев.
Губернатор уточнил, что речь идет об известном теперь уже на всю страну историческом курсе "Севастополеведение", который в украинский период был внеурочным, но преподавался во всех школах города.
"В этом смысле живой пример Севастополя, и Крыма в целом, – это самый яркий пример того, как борьба за историческую правду приводит к справедливым и важным историческим событиям", – подчеркнул он.
Развожаев добавил, что сегодня Министерство просвещения РФ активно поддерживает региональную компоненту в историческим образовании. И что не менее важно – обеспечило перестройку всей системы образования в стране в части преподавания истории.

"Сегодня тема исторического образования благодаря усилиям Министерства просвещения и лично Сергея Сергеевича (Кравцов, министр – ред.) поднята на очень высокий уровень. Удалось в короткие сроки стране получить новый учебник истории – единый. В этом году для 5-7 классов будет закуплен он в Севастополе. И с 1 сентября начинается в школах единое преподавание истории", – добавил Развожаев.

Губернатор напомнил, что в 1990-е годы учебники истории разрабатывали и печатали "самые разные грантополучатели", а "в каждой школе вольны были выбирать свою образовательную программу, что недопустимо".
"Если мы кому-то будем позволять писать для нас историю, то, конечно, о сохранении исторической памяти сложно говорить. У нас единая страна, единая история, единая историческая память. Сегодня эта работа поднята на высокий уровень и даст уверенные результаты", – подытожил Развожаев.
Он подчеркнул, что все происходящие в последнее время события в сфере образования России очень важны еще и потому, что напрямую отвечают указу президента РФ, в котором "одной из ведущих традиционных духовно-нравственных ценностей объявлено сохранение исторического наследия и исторической правды".
Курс "Севастополеведение" появился спустя несколько лет после того, как Севастополь оказался в составе Украины после распада СССР – в 1995 году. Пособие было дополнительным к украинским учебникам по истории.
Пособия начинали издаваться при поддержке местного бизнесмена и мецената, создателя мемориального комплекса "35 береговая батарея", избранного "народного мера" Севастополя в период Крымской весны Алексея Чалого. Бессменным автором курса является историк и обществовед, ныне сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.
После возвращения города-героя в Россию вопрос о необходимости сделать этот предмет полноценным в рамках школьной программы неоднократно обсуждался педагогами и властью. С 2023/24 учебного года он стал обязательным, но только в 8 и 9 классах. Но после того, как Минпросвещения РФ выделило гранты на подготовку учебников по региональной истории осенью 2024 года, книги были выпущены и курс "Севастополеведение" стал обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025-го.
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СевастопольМихаил РазвожаевМненияИсторияРоссияОбразование в Крыму и СевастополеУчебникиКрымская весна
 
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