https://crimea.ria.ru/20250425/vstrecha-putina-i-uitkoffa-i-ubiystvo-generala-genshtaba--glavnoe-za-den-1145981102.html

Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день

Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. Крым останется в составе России в рамках сделки по... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T23:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине. При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба РФ. Над Крымом за ночь сбили 59 беспилотников. При взрыве страйкбольной гранаты в школе Севастополе пострадали четверо детей. Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики. Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.О главных новостях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Путин в Кремле принял спецпосланника президента СШАПереговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прошли в Кремле.По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем."В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", – дополнил Ушаков.Крым останется в составе России в рамках сделки по УкраинеКрым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. И глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба РоссииВ результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.По факту взрыва автомобиля Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотниковРоссийские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенкаИз-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке."Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", – сообщили новые данные в полиции.Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва.Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистикиПортрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.Журналист сам был выпускником института филологии этого университета."Он жил и горел своей профессией, это его выбор. Мы будем его помнить, и мы им безмерно гордимся. Ни одного дня не проходит, чтобы мы не вспоминали о нем", – сказала на церемонии завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций КФУ Диана Первых.Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РоссиейПрезидент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time."Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти – ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", – сказал Трамп.Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовыхСовет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ."Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", – сказано в сообщении регулятора.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедлениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250425/vse-nachalos-s-kryma-pochemu-evropa-boitsya-priznaniya-poluostrova-1145964132.html

https://crimea.ria.ru/20250425/k-ubiystvu-generala-moskalika-prichastny-ukrainskie-spetssluzhby--zakharova-1145980259.html

https://crimea.ria.ru/20250425/udary-vsu-i-peregovory-po-ukraine--o-chem-govoryat-usilennye-ataki-na-krym-1145960469.html

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https://crimea.ria.ru/20250425/ukrainskie-pogranichniki-arestovali-sukhogruz-v-chernom-more-1145980484.html

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