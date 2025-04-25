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Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день
Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. Крым останется в составе России в рамках сделки по... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине. При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба РФ. Над Крымом за ночь сбили 59 беспилотников. При взрыве страйкбольной гранаты в школе Севастополе пострадали четверо детей. Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики. Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.О главных новостях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Путин в Кремле принял спецпосланника президента СШАПереговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прошли в Кремле.По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем."В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", – дополнил Ушаков.Крым останется в составе России в рамках сделки по УкраинеКрым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. И глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба РоссииВ результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.По факту взрыва автомобиля Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотниковРоссийские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенкаИз-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке."Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", – сообщили новые данные в полиции.Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва.Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистикиПортрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.Журналист сам был выпускником института филологии этого университета."Он жил и горел своей профессией, это его выбор. Мы будем его помнить, и мы им безмерно гордимся. Ни одного дня не проходит, чтобы мы не вспоминали о нем", – сказала на церемонии завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций КФУ Диана Первых.Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РоссиейПрезидент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time."Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти – ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", – сказал Трамп.Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовыхСовет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ."Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", – сказано в сообщении регулятора.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедлениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день

Переговоры Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба РФ – главное за день

23:43 25.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Кремле. Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине. При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба РФ. Над Крымом за ночь сбили 59 беспилотников. При взрыве страйкбольной гранаты в школе Севастополе пострадали четверо детей. Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики. Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
О главных новостях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.

Путин в Кремле принял спецпосланника президента США

Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прошли в Кремле.
По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.
По его словам, встреча Путина и Уиткоффа позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", – дополнил Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве

Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине

Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. И глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.
Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 12:15
"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова

При взрыве в Подмосковье погиб замначальника оперативного управления Генштаба России

В результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК РФ. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
По факту взрыва автомобиля Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
Ярослав Москалик
Вчера, 18:16
К убийству генерала Москалика причастны украинские спецслужбы – Захарова

Массированная атака на Крым: ПВО сбила 59 беспилотников

Российские силы ПВО сбили за ночь 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что 59 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, 11 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Белгородской области, по два над Курской и Нижегородской областями,️ один – над территорией Ивановской области.
Боевики ВСУ запускают беспилотники
Вчера, 15:10Радио "Спутник в Крыму"
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым

При взрыве страйкбольной гранаты в Севастополе пострадали 4 ребенка

Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.
О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.
"Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", – сообщили новые данные в полиции.
Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва.
Пожар в автобусе в Симферополе
Вчера, 13:47
В Симферополе горит автобус

Портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики

Портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.
"Он жил и горел своей профессией, это его выбор. Мы будем его помнить, и мы им безмерно гордимся. Ни одного дня не проходит, чтобы мы не вспоминали о нем", – сказала на церемонии завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций КФУ Диана Первых.
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 07:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Украина и НАТО пытаются использовать против России климатический кризис

Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.
"Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти – ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", – сказал Трамп.
Сухогруз в Черном море
Вчера, 18:22
Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ.
"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", – сказано в сообщении регулятора.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что перелом в годовой инфляции в России придется на май, затем начнется замедление
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 12:48
Шторм с ливнями и грозами идет на Крым
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00:01Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:43Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день
23:32Под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
23:16После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
23:02Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
22:53В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
22:42Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
22:30Зеленский заявил о возможности возвращения Крыма дипломатией и санкциями
22:14Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам
21:56Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ
21:44Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета
21:31В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
21:07Новое землетрясение в Стамбуле
20:48Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд
20:32В центре Симферополя в субботу ограничат движение на одной из улиц
20:11Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
19:51Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями
19:28Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
19:10Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
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