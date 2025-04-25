https://crimea.ria.ru/20250425/posle-vzryva-v-shkole-sevastopolya-vozbudili-ugolovnoe-delo-1145988530.html

После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело

После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 25.04.2025

После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T23:16

2025-04-25T23:16

2025-04-25T23:16

севастополь

новости севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

школа

происшествия

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната, в пятницу сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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