https://crimea.ria.ru/20250425/posle-vzryva-v-shkole-sevastopolya-vozbudili-ugolovnoe-delo-1145988530.html
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 25.04.2025
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T23:16
2025-04-25T23:16
2025-04-25T23:16
севастополь
новости севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната, в пятницу сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, происшествия, взрыв
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело