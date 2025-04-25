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После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 25.04.2025
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T23:16
2025-04-25T23:16
севастополь
новости севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
происшествия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства.О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната, в пятницу сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, происшествия, взрыв
После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело

После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело

23:16 25.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва страйкбольной гранаты в севастопольской школе, сообщает пресс-служба ведомства.
О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната, в пятницу сообщил местный департамент образования. Гранату в школу принес ученик. Сначала сообщалось об одном пострадавшем ребенке, позже стало известно о четырех пострадавших. Главный врач городской больницы № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка Наталья Шайнер сообщила, что один ребенок госпитализирован.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей хулиганство, статьей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад.
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СевастопольНовости СевастополяСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ШколаПроисшествияВзрыв
 
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