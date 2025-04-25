https://crimea.ria.ru/20250425/v-simferopole-na-tri-dnya-perekroyut-pereulok-rovnyy--skhema-1145984720.html

В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема

В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема - РИА Новости Крым, 25.04.2025

В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема

С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T21:31

2025-04-25T21:31

2025-04-25T21:32

симферополь

администрация симферополя

новости крыма

ограничение движения

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в администрации города.Для водителей будет организован объезд по следующему маршруту: переулок Химический – улица Узловая – переулок Пищевой или проезд по улице Узловая – улица Героев Сталинграда.При этом прямой доступ к прилегающим объектам сохранится. Подъезд к ним будет возможен со стороны улиц Узловая и Базовая.Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее продумывать альтернативные пути движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, администрация симферополя, новости крыма, ограничение движения, ремонт и строительство дорог в крыму