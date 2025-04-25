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В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T21:31
2025-04-25T21:31
2025-04-25T21:32
симферополь
администрация симферополя
новости крыма
ограничение движения
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в администрации города.Для водителей будет организован объезд по следующему маршруту: переулок Химический – улица Узловая – переулок Пищевой или проезд по улице Узловая – улица Героев Сталинграда.При этом прямой доступ к прилегающим объектам сохранится. Подъезд к ним будет возможен со стороны улиц Узловая и Базовая.Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее продумывать альтернативные пути движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, администрация симферополя, новости крыма, ограничение движения, ремонт и строительство дорог в крыму
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
В Симферополе из-за ремонтных работ на три дня перекроют переулок Ровный
21:31 25.04.2025 (обновлено: 21:32 25.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с проведением работ по приведению в нормативное состояние железнодорожного переезда необщего пользования автодороги переулка Ровный в Симферополе в период с 26.04.2025 по 28.04.2025 (включительно) будет запрещен сквозной проезд транспортных средств через автодорогу переулка Ровный", – сказано в сообщении.
Для водителей будет организован объезд по следующему маршруту: переулок Химический – улица Узловая – переулок Пищевой или проезд по улице Узловая – улица Героев Сталинграда.
При этом прямой доступ к прилегающим объектам сохранится. Подъезд к ним будет возможен со стороны улиц Узловая и Базовая.
Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее продумывать альтернативные пути движения.
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