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В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T21:31
2025-04-25T21:32
симферополь
администрация симферополя
новости крыма
ограничение движения
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в администрации города.Для водителей будет организован объезд по следующему маршруту: переулок Химический – улица Узловая – переулок Пищевой или проезд по улице Узловая – улица Героев Сталинграда.При этом прямой доступ к прилегающим объектам сохранится. Подъезд к ним будет возможен со стороны улиц Узловая и Базовая.Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее продумывать альтернативные пути движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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симферополь, администрация симферополя, новости крыма, ограничение движения, ремонт и строительство дорог в крыму
В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема

В Симферополе из-за ремонтных работ на три дня перекроют переулок Ровный

21:31 25.04.2025 (обновлено: 21:32 25.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "кирпич"
Дорожный знак кирпич - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. С 26 по 28 апреля 2025 года в Симферополе будет временно закрыт для сквозного проезда железнодорожный переезд в переулке Ровном. Об этом сообщили в администрации города.

"В связи с проведением работ по приведению в нормативное состояние железнодорожного переезда необщего пользования автодороги переулка Ровный в Симферополе в период с 26.04.2025 по 28.04.2025 (включительно) будет запрещен сквозной проезд транспортных средств через автодорогу переулка Ровный", – сказано в сообщении.

Для водителей будет организован объезд по следующему маршруту: переулок Химический – улица Узловая – переулок Пищевой или проезд по улице Узловая – улица Героев Сталинграда.
При этом прямой доступ к прилегающим объектам сохранится. Подъезд к ним будет возможен со стороны улиц Узловая и Базовая.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе из-за ремонтных работ на три дня перекроют переулок Ровный
В Симферополе из-за ремонтных работ на три дня перекроют переулок Ровный
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе из-за ремонтных работ на три дня перекроют переулок Ровный
Власти просят жителей и гостей города учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее продумывать альтернативные пути движения.
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СимферопольАдминистрация СимферополяНовости КрымаОграничение движенияРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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