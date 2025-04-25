https://crimea.ria.ru/20250425/belousov-provel-soveschanie-na-komandnom-punkte-gruppirovki-kursk-1145987535.html

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск" - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T22:42

2025-04-25T22:42

2025-04-25T22:42

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

группировка войск "курск"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145987668_96:0:1797:957_1920x0_80_0_0_d9d2ca3194c25821eef88a719ce1d7ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты боевой работы группировки, сообщили в пятницу вечером Минобороны РФ.Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характере действий противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/vs-rf-dobivayut-ostatki-ukrainskikh-formirovaniy-v-kurskom-prigraniche-1145970946.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, группировка войск "курск"