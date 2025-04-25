https://crimea.ria.ru/20250425/belousov-provel-soveschanie-na-komandnom-punkte-gruppirovki-kursk-1145987535.html
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск" - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T22:42
2025-04-25T22:42
2025-04-25T22:42
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
группировка войск "курск"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты боевой работы группировки, сообщили в пятницу вечером Минобороны РФ.Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характере действий противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, группировка войск "курск"
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Министр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки "Курск"