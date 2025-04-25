Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск" - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250425/belousov-provel-soveschanie-na-komandnom-punkte-gruppirovki-kursk-1145987535.html
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск" - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T22:42
2025-04-25T22:42
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
группировка войск "курск"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145987668_96:0:1797:957_1920x0_80_0_0_d9d2ca3194c25821eef88a719ce1d7ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты боевой работы группировки, сообщили в пятницу вечером Минобороны РФ.Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характере действий противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/vs-rf-dobivayut-ostatki-ukrainskikh-formirovaniy-v-kurskom-prigraniche-1145970946.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145987668_526:0:1802:957_1920x0_80_0_0_727c63b5941066f03f0415ad979d92bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, группировка войск "курск"
Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Министр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

22:42 25.04.2025
 
© Министерство обороны РФМинистр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
Министр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки Курск
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск", заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ и высоко оценил результаты боевой работы группировки, сообщили в пятницу вечером Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Курск", где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области", – сказано в сообщении.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характере действий противника.

"Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", – сообщили в Минобороны РФ.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 14:52
ВС РФ добивают остатки украинских формирований в Курском приграничье
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Курск"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:43Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день
23:32Под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
23:16После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
23:02Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
22:53В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
22:42Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
22:30Зеленский заявил о возможности возвращения Крыма дипломатией и санкциями
22:14Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам
21:56Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ
21:44Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета
21:31В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
21:07Новое землетрясение в Стамбуле
20:48Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд
20:32В центре Симферополя в субботу ограничат движение на одной из улиц
20:11Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
19:51Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями
19:28Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
19:10Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
Лента новостейМолния