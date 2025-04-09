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"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда
"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда
Специальная военная операция России на Украине показала, что западноевропейское оружие давно устарело, а бесконтрольная "помощь" Киеву разрушила... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T09:33
2025-04-09T09:33
радио "спутник в крыму"
европейский союз (ес)
европа
нато
сша
коллективный запад
мнения
в мире
александр гусев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине показала, что западноевропейское оружие давно устарело, а бесконтрольная "помощь" Киеву разрушила военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Европы. И созданием фонда "Европейский оборонный механизм" делу теперь не помочь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне Евросоюз заявил, что намерен создать совместный межгосударственный фонд, который будет закупать оборонную технику, взимать плату с государств-членов за ее использование и выдавать кредиты на эти цели. Членами фонда смогут стать страны, не входящие в ЕС, например Великобритания, Украина и Норвегия. Обсудить конкретику по проекту собираются 12 апреля.По мнению Гусева, этот "оборонный" фонд будет далеко не последним, потому что Европа сегодня в панике ищет пути перевооружиться. Более того, в условиях экономического кризиса, который сейчас активно шагает по планете, Европа тратит громадные деньги на Украину: только с начала этого года Киеву было выделено 20 млрд евро, отметил Гусев."Если страны Европейского союза еще как-то дышат, хотя ситуация очень непростая, то другие государства Европы, во-первых, не собираются вкладываться в какие-то фонды, а во-вторых, если бы и хотели, то не смогут этого сделать, потому что у них просто нет денег", - подчеркнул эксперт.По мнению Гусева, саму идею создания оборонного фонда такого формата в данный момент нельзя считать своевременной, учитывая не только кризис экономик, но и смещение геополитического внимания США с Европы и Украины на Восток и Индо-Тихоокеанский регион."Вся европейская безопасность строилась на американской помощи – военной, финансовой. Если говорить о НАТО, то практически 73% доходной части бюджета альянса были американскими, то есть США содержали его фактически полностью. Участие европейских стран было минимизировано до 1-1,5%", – отметил Гусев.Ситуацию усугубляет тот факт, что теперь президент США Дональд Трамп поставил условие, буквально обязав все страны-члены НАТО вкладывать в организацию и сохранение блока 5% от ВВП.Ранее политолог заявлял, что лидеры Европы патологически боятся Россию и заставляют страны вооружаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнениеУ Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнениеКак на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
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РИА Новости Крым
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европейский союз (ес), европа, нато, сша, коллективный запад, мнения, в мире, александр гусев, новости
"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда

Оборонный фонд не поможет Евросоюзу найти деньги на восстановление оборонки - эксперт

09:33 09.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтела НАТО
Стела НАТО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине показала, что западноевропейское оружие давно устарело, а бесконтрольная "помощь" Киеву разрушила военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Европы. И созданием фонда "Европейский оборонный механизм" делу теперь не помочь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне Евросоюз заявил, что намерен создать совместный межгосударственный фонд, который будет закупать оборонную технику, взимать плату с государств-членов за ее использование и выдавать кредиты на эти цели. Членами фонда смогут стать страны, не входящие в ЕС, например Великобритания, Украина и Норвегия. Обсудить конкретику по проекту собираются 12 апреля.
По мнению Гусева, этот "оборонный" фонд будет далеко не последним, потому что Европа сегодня в панике ищет пути перевооружиться.
"Фактически сейчас ВПК европейских стран в большей степени разрушен. Все надо создавать заново. Нет современного оружия – все старое. Опыт проведения СВО показал, что западноевропейское и американское оружие никуда не годится. Они это понимают, поэтому говорят, что создадут новую систему оборонных предприятий. Но в условиях экономической стагнации в Европе говорить там о наполнении каких-то фондов, честно говоря, язык не поворачивается", – прокомментировал Гусев.
Более того, в условиях экономического кризиса, который сейчас активно шагает по планете, Европа тратит громадные деньги на Украину: только с начала этого года Киеву было выделено 20 млрд евро, отметил Гусев.
"Если страны Европейского союза еще как-то дышат, хотя ситуация очень непростая, то другие государства Европы, во-первых, не собираются вкладываться в какие-то фонды, а во-вторых, если бы и хотели, то не смогут этого сделать, потому что у них просто нет денег", - подчеркнул эксперт.
По мнению Гусева, саму идею создания оборонного фонда такого формата в данный момент нельзя считать своевременной, учитывая не только кризис экономик, но и смещение геополитического внимания США с Европы и Украины на Восток и Индо-Тихоокеанский регион.
"Вся европейская безопасность строилась на американской помощи – военной, финансовой. Если говорить о НАТО, то практически 73% доходной части бюджета альянса были американскими, то есть США содержали его фактически полностью. Участие европейских стран было минимизировано до 1-1,5%", – отметил Гусев.
Ситуацию усугубляет тот факт, что теперь президент США Дональд Трамп поставил условие, буквально обязав все страны-члены НАТО вкладывать в организацию и сохранение блока 5% от ВВП.
"И это сумасшедшие деньги для них, а тут еще с фондом бегают. Это не очень укладывается в голове у нормальных людей. Ходить с шапкой по кругу? Но это их проблемы, что они там создают, пусть хоть сто фондов – денег они все равно не найдут", – резюмировал эксперт.
Ранее политолог заявлял, что лидеры Европы патологически боятся Россию и заставляют страны вооружаться.
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