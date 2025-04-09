https://crimea.ria.ru/20250409/s-shapkoy-po-krugu-ekspert-o-perspektivakh-evropeyskogo-oboronnogo-fonda-1145523657.html

"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда

"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда - РИА Новости Крым, 09.04.2025

"С шапкой по кругу": эксперт о перспективах Европейского оборонного фонда

Специальная военная операция России на Украине показала, что западноевропейское оружие давно устарело, а бесконтрольная "помощь" Киеву разрушила... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T09:33

2025-04-09T09:33

2025-04-09T09:33

радио "спутник в крыму"

европейский союз (ес)

европа

нато

сша

коллективный запад

мнения

в мире

александр гусев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124924017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac476c0dcb7ac266a75b029ff7176039.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине показала, что западноевропейское оружие давно устарело, а бесконтрольная "помощь" Киеву разрушила военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Европы. И созданием фонда "Европейский оборонный механизм" делу теперь не помочь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне Евросоюз заявил, что намерен создать совместный межгосударственный фонд, который будет закупать оборонную технику, взимать плату с государств-членов за ее использование и выдавать кредиты на эти цели. Членами фонда смогут стать страны, не входящие в ЕС, например Великобритания, Украина и Норвегия. Обсудить конкретику по проекту собираются 12 апреля.По мнению Гусева, этот "оборонный" фонд будет далеко не последним, потому что Европа сегодня в панике ищет пути перевооружиться. Более того, в условиях экономического кризиса, который сейчас активно шагает по планете, Европа тратит громадные деньги на Украину: только с начала этого года Киеву было выделено 20 млрд евро, отметил Гусев."Если страны Европейского союза еще как-то дышат, хотя ситуация очень непростая, то другие государства Европы, во-первых, не собираются вкладываться в какие-то фонды, а во-вторых, если бы и хотели, то не смогут этого сделать, потому что у них просто нет денег", - подчеркнул эксперт.По мнению Гусева, саму идею создания оборонного фонда такого формата в данный момент нельзя считать своевременной, учитывая не только кризис экономик, но и смещение геополитического внимания США с Европы и Украины на Восток и Индо-Тихоокеанский регион."Вся европейская безопасность строилась на американской помощи – военной, финансовой. Если говорить о НАТО, то практически 73% доходной части бюджета альянса были американскими, то есть США содержали его фактически полностью. Участие европейских стран было минимизировано до 1-1,5%", – отметил Гусев.Ситуацию усугубляет тот факт, что теперь президент США Дональд Трамп поставил условие, буквально обязав все страны-члены НАТО вкладывать в организацию и сохранение блока 5% от ВВП.Ранее политолог заявлял, что лидеры Европы патологически боятся Россию и заставляют страны вооружаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнениеУ Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнениеКак на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, нато, сша, коллективный запад, мнения, в мире, александр гусев, новости