https://crimea.ria.ru/20250409/kogda-v-evpatorii-polnostyu-vosstanovyat-podachu-vody-posle-avarii-1145531817.html

Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии

Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии

Водоснабжение в Евпатории после аварии будет полностью восстановлено в течение сегодняшнего дня, сейчас специалисты занимаются устранением локальных проблем, в... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T09:15

2025-04-09T09:15

2025-04-09T09:15

радио "спутник в крыму"

максим новик

вода крыма

евпатория

водоснабжение

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отключение воды в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории после аварии будет полностью восстановлено в течение сегодняшнего дня, сейчас специалисты занимаются устранением локальных проблем, в том числе связанных с завоздушиванием системы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, аварийные работы по устранению утечки из-за прорыва на городском водоводе в ночь с 7 на 8 апреля на данный момент закончены и водоснабжение восстановлено. Но остаются локальные проблемы, требующие решения, отметил он.Руководитель предприятия отметил, что несмотря на запуск воды по сети, она может доходить не сразу до всех жителей Евпатории, что связано с особенностями старой системы городского водопровода."Казалось бы, город Евпатория находится на равнинной части Крыма, нет особых перепадов высот, но все равно водоснабжение неравномерное. Минус в том, что так построена система: одна точка прихода воды – и потом она распределяется по всему городу, по тупиковым в том числе сетям. И, конечно, жители самых отдаленных от нашей магистрали районов, домов получают воду позже всех", – пояснил Новик.Он подчеркнул, что строительство в Евпатории нового кольцевого водовода, в рамках которого в начале апреля и проводились масштабные работы на сетях с отключениями, поможет решить эту проблему.Но пока за все эти дни удалось восстановить "водоснабжение в домах и квартирах жителей Евпатории не без проблем", заметил Новик.С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории производился масштабный ремонт. Без воды в эти дни оставались город, а также поселки Заозерное, Новоозерный, Мирный и село Прибрежное.А уже 8 апреля на водопроводе произошла авария, отрезавшая воду от жителей старой части города-курорта. Для ее ликвидации привлекали тяжелую спецтехнику с гидромолотом, восстановить подачу пообещали к вечеру того же дня. На период ограничений водоснабжения в городе был организован подвоз воды. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с произошедшим.Около шести часов вечера 8 апреля в пресс-службе компании "Вода Крыма" сообщили, что работы на водоводе завершены и "начата закачка воды в систему". А также предупредили, что ночное время давление в городской системе водоснабжения будет снижено до минимума, чтобы набрать резервуары чистой воды.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин Мелеет главный источник воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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