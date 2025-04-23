Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.В 2025 году виноделы и виноградари региона также могут рассчитывать на субсидии, уточнил Развозжаев. Объем финансирования составит 738,4 миллиона рублей. Прием документов на получение поддержки проходит с 29 апреля по 11 мая в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынкеВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи винаВ Севастополе пересчитают виноградники
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
"У нас в городе – более 60 виноградарских предприятий, а общая площадь виноградников превышает 7,7 тысячи гектаров. Правительство Севастополя в рамках госпрограммы реализует проект стимулирования развития виноградарства и виноделия", – рассказал губернатор.
Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.
В 2025 году виноделы и виноградари региона также могут рассчитывать на субсидии, уточнил Развозжаев. Объем финансирования составит 738,4 миллиона рублей. Прием документов на получение поддержки проходит с 29 апреля по 11 мая в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.
"Субсидии предназначены, чтобы возместить затраты на покупку саженцев и закладку новых виноградников, а также на уход за плодоносящими виноградниками", – подчеркнул глава региона.
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