https://crimea.ria.ru/20250423/sevastopolskie-vinogradari-poluchili-25-milliarda-rubley-gospodderzhki-1145910631.html

Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержки

Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержки

За последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T17:14

2025-04-23T17:14

2025-04-23T17:14

михаил развожаев

виноградники

новости севастополя

виноделие

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя поучили 2,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.Благодаря поддержке властей предприятия могут закупать саженцы, специализированную технику, транспорт и другое оборудование, необходимое для устойчивого развития отрасли.В 2025 году виноделы и виноградари региона также могут рассчитывать на субсидии, уточнил Развозжаев. Объем финансирования составит 738,4 миллиона рублей. Прием документов на получение поддержки проходит с 29 апреля по 11 мая в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынкеВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи винаВ Севастополе пересчитают виноградники

https://crimea.ria.ru/20250402/stat-vinodelom-v-krymu-i-sevastopole-skolko-stoit-nachat-biznes-1145366218.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, виноградники, новости севастополя, виноделие, господдержка