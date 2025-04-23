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Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским
Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался поддержку территориальной целостности Украины. Об этом он заявил, комментируя информацию СМИ о том, что... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T16:27
2025-04-23T16:32
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался поддержку территориальной целостности Украины. Об этом он заявил, комментируя информацию СМИ о том, что США на переговорах в Лондоне якобы намерены были предложить Европе признать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.Журналисты задали представителю ЕК вопрос о том, как смотрят в Брюсселе на возможное предложение США по Крыму в рамках урегулирования украинского кризиса.И отметил, что в Еврокомиссии приветствуют все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Позиция ЕК в отношении мирных переговоров совершенно четкая, подчеркнул Мерсье: Украина должна сама определять условия мира.Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила ранее газета The Washington Post.Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеПлан США по Украине - что предложат Москве и КиевуАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
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еврокомиссия, европейский союз (ес), новости, мнения, крым, россия, украина
Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским

Против признания Крыма российским выступили в Еврокомиссии

16:27 23.04.2025 (обновлено: 16:32 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался поддержку территориальной целостности Украины. Об этом он заявил, комментируя информацию СМИ о том, что США на переговорах в Лондоне якобы намерены были предложить Европе признать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты задали представителю ЕК вопрос о том, как смотрят в Брюсселе на возможное предложение США по Крыму в рамках урегулирования украинского кризиса.
"Что касается суверенитета Украины, то для ЕС отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым", – ответил Мерсье.
И отметил, что в Еврокомиссии приветствуют все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Позиция ЕК в отношении мирных переговоров совершенно четкая, подчеркнул Мерсье: Украина должна сама определять условия мира.
Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила ранее газета The Washington Post.
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
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