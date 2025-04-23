https://crimea.ria.ru/20250423/na-rabotakh-v-rayone-sakskogo-ozera-podryadchik-ukral-163-milliona-rubley-1145910153.html

На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025

На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T17:04

2025-04-23T17:04

2025-04-23T17:04

прокуратура республики крым

сакский район

новости крыма

происшествия

хищение

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Подрядчик предоставил акты о приемке выполненных работ, после чего из средств местного бюджета на расчетный счет было необоснованно перечислено более 163 миллионов рублей.Суд приговорил двоих руководителей к 1 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании с подсудимых 163 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен.Ранее сообщалось, что следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сакский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, сакский район, новости крыма, происшествия, хищение, суд, приговор