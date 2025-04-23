На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
В Крыму вынесен приговор по делу о хищении 163 миллионов рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что в 2016 году заключены 4 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ на нескольких объектах в районе Сакского лечебного озера. Общая цена договоров составила более 1,3 млрд рублей. Подсудимые создали видимость исполнения взятых на себя обязательств, выполнив только первый этап работ", – сказано в сообщении.
Подрядчик предоставил акты о приемке выполненных работ, после чего из средств местного бюджета на расчетный счет было необоснованно перечислено более 163 миллионов рублей.
Суд приговорил двоих руководителей к 1 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании с подсудимых 163 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен.
Ранее сообщалось, что следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки.
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