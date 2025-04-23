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На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2025
На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T17:04
2025-04-23T17:04
прокуратура республики крым
сакский район
новости крыма
происшествия
хищение
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Подрядчик предоставил акты о приемке выполненных работ, после чего из средств местного бюджета на расчетный счет было необоснованно перечислено более 163 миллионов рублей.Суд приговорил двоих руководителей к 1 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании с подсудимых 163 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен.Ранее сообщалось, что следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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прокуратура республики крым, сакский район, новости крыма, происшествия, хищение, суд, приговор
На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

В Крыму вынесен приговор по делу о хищении 163 миллионов рублей

17:04 23.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма вынесли приговор представителям подрядной организации по делу о хищении более 163 миллионов рублей на муниципальных контрактах. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что в 2016 году заключены 4 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ на нескольких объектах в районе Сакского лечебного озера. Общая цена договоров составила более 1,3 млрд рублей. Подсудимые создали видимость исполнения взятых на себя обязательств, выполнив только первый этап работ", – сказано в сообщении.
Подрядчик предоставил акты о приемке выполненных работ, после чего из средств местного бюджета на расчетный счет было необоснованно перечислено более 163 миллионов рублей.
Суд приговорил двоих руководителей к 1 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Иск прокуратуры о взыскании с подсудимых 163 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен.
Ранее сообщалось, что следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки.
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