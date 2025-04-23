США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона
США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона
18:03 23.04.2025 (обновлено: 18:10 23.04.2025)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США больше не могут быть единственным гарантом безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в штате Пенсильвания.
"То время, когда США… были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Европа должна нарастить военные усилия и возглавить эту роль", – цитирует Хегсета РИА Новости.
При этом глава оборонного ведомства США подчеркнул, что у Вашингтона по мере роста роли европейских стран в обеспечении собственной безопасности появятся дополнительные ресурсы для фокусировки усилий на других регионах – прежде всего, на противодействии влиянию КНР в Азии.
"Послание президента (США Дональда – ред.) Трампа миру в течение 100 дней его второго президентского срока остается предельно четким: Америка снова в деле", – сказал шеф Пентагона.
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
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