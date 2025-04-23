https://crimea.ria.ru/20250423/ssha-bolshe-ne-mogut-byt-garantom-bezopasnosti-evropy--shef-pentagona-1145913829.html

США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона

США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона - РИА Новости Крым, 23.04.2025

США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона

США больше не могут быть единственным гарантом безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T18:03

2025-04-23T18:03

2025-04-23T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США больше не могут быть единственным гарантом безопасности стран Европы, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в штате Пенсильвания.При этом глава оборонного ведомства США подчеркнул, что у Вашингтона по мере роста роли европейских стран в обеспечении собственной безопасности появятся дополнительные ресурсы для фокусировки усилий на других регионах – прежде всего, на противодействии влиянию КНР в Азии.США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила ранее газета The Washington Post.Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеПлан США по Украине - что предложат Москве и КиевуАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, пит хегсет, новости, сша, политика, в мире, европа