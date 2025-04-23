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Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице
Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице
В Севастополе восемь детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового авто, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T16:44
2025-04-23T16:44
2025-04-23T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе восемь детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового авто, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в полиции города.Авария произошла в среду днем на улице Гоголя. Перевозивший группу детей автобус попал в ДТП.В настоящее время на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице
В Севастополе восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса попали в больницу после ДТП
16:44 23.04.2025 (обновлено: 17:09 23.04.2025)