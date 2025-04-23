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Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице

Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице

В Севастополе восемь детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового авто, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T16:44

2025-04-23T16:44

2025-04-23T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе восемь детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового авто, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщили в полиции города.Авария произошла в среду днем на улице Гоголя. Перевозивший группу детей автобус попал в ДТП.В настоящее время на месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, ход проверки находится на контроле прокуратуры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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