https://crimea.ria.ru/20250128/skolko-poter-vody-v-krymu-udalos-ustranit-remontom-setey-1143731314.html
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T11:02
2025-01-28T11:02
2025-01-28T11:04
вода крыма
радио "спутник в крыму"
максим новик
вода в крыму
водоснабжение
крым
евпатория
керчь
феодосия
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Главный упор в 2025 году, по словам Новика, будет сделан на Керчь."Минстрой в этом году нам передает большие объемы выполненных работ. Мы там получаем водоводы после глубокой программы модернизации и реконструкции сетей водоснабжения города", – рассказал он.Большой объем работ в текущем году будет сделан также на Евпаторийском водоводе в рамках коммунального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", который рассчитан на три года, добавил Новик."Мы в прошлом году выполнили 21 километр. Это половина одной нитки, но самые аварийные участки, и мы уже увидели улучшение ситуации. В этом году мы поменяем еще более 12 км наиболее изношенного участка и практически выйдем на одну нитку на 100% из нового современного материала", – уточнил Новик.Также специалисты ГУП "Вода Крыма" начнут работы в Феодосии, где есть проблематика в части водоснабжения и потерь.Кроме того, продолжается работа по подаче воды туда, "где ее не было в принципе", подчеркнул Новик.В текущем году такие мероприятия запланированы в Белогорском районе Крыма там, где нет стабильного водоснабжения, уточнил он.На днях министр ЖКХ республики Захар Щегленко сообщил, что в 2025 году заменят 200 километров сетей водоснабжения, отметив, что за десть лет в республике смогли устранить около 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с водой в Крыму в курортный сезонЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
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вода крыма, максим новик, вода в крыму, водоснабжение, крым, евпатория, керчь, феодосия, белогорский район, водовод, водопровод
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
Ремонт сетей водоснабжения в Крыму позволил уменьшить потери воды до 40% – Новик
11:02 28.01.2025 (обновлено: 11:04 28.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым.
Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"У нас на балансе почти 9 тысяч километров сетей. И даже при том, что мы 200 километров в год пытаемся ремонтировать и строить новые, чуть более 40% у нас потерь. Это технологические потери и потери при проведения аварийных работ. Процесс мы постоянно регулируем и уменьшаем цифру – это наша основная цель", – рассказал Новик.
Главный упор в 2025 году, по словам Новика, будет сделан на Керчь.
"Минстрой в этом году нам передает большие объемы выполненных работ. Мы там получаем водоводы после глубокой программы модернизации и реконструкции сетей водоснабжения города", – рассказал он.
Большой объем работ в текущем году будет сделан также на Евпаторийском водоводе в рамках коммунального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", который рассчитан на три года, добавил Новик.
"Мы в прошлом году выполнили 21 километр. Это половина одной нитки, но самые аварийные участки, и мы уже увидели улучшение ситуации. В этом году мы поменяем еще более 12 км наиболее изношенного участка и практически выйдем на одну нитку на 100% из нового современного материала", – уточнил Новик.
Также специалисты ГУП "Вода Крыма" начнут работы в Феодосии, где есть проблематика в части водоснабжения и потерь.
Кроме того, продолжается работа по подаче воды туда, "где ее не было в принципе", подчеркнул Новик.
"То есть там, где люди ранее находились на негарантированных источниках – родниках, каптажах, были какие- то сети нестабильные водоснабжения. А сейчас мы подводим туда магистральные водоводы. И либо путем бурения скважин получаем новые источники, либо подводим от ближайшей точки населению", – пояснил специалист.
В текущем году такие мероприятия запланированы в Белогорском районе Крыма там, где нет стабильного водоснабжения, уточнил он.
На днях министр ЖКХ республики Захар Щегленко сообщил
, что в 2025 году заменят 200 километров сетей водоснабжения, отметив, что за десть лет в республике смогли устранить около 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается.
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