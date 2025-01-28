https://crimea.ria.ru/20250128/skolko-poter-vody-v-krymu-udalos-ustranit-remontom-setey-1143731314.html

Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T11:02

2025-01-28T11:02

2025-01-28T11:04

вода крыма

радио "спутник в крыму"

максим новик

вода в крыму

водоснабжение

крым

евпатория

керчь

феодосия

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Главный упор в 2025 году, по словам Новика, будет сделан на Керчь."Минстрой в этом году нам передает большие объемы выполненных работ. Мы там получаем водоводы после глубокой программы модернизации и реконструкции сетей водоснабжения города", – рассказал он.Большой объем работ в текущем году будет сделан также на Евпаторийском водоводе в рамках коммунального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", который рассчитан на три года, добавил Новик."Мы в прошлом году выполнили 21 километр. Это половина одной нитки, но самые аварийные участки, и мы уже увидели улучшение ситуации. В этом году мы поменяем еще более 12 км наиболее изношенного участка и практически выйдем на одну нитку на 100% из нового современного материала", – уточнил Новик.Также специалисты ГУП "Вода Крыма" начнут работы в Феодосии, где есть проблематика в части водоснабжения и потерь.Кроме того, продолжается работа по подаче воды туда, "где ее не было в принципе", подчеркнул Новик.В текущем году такие мероприятия запланированы в Белогорском районе Крыма там, где нет стабильного водоснабжения, уточнил он.На днях министр ЖКХ республики Захар Щегленко сообщил, что в 2025 году заменят 200 километров сетей водоснабжения, отметив, что за десть лет в республике смогли устранить около 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с водой в Крыму в курортный сезонЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКакое водохранилище стратегически важно для Крыма

крым

евпатория

керчь

феодосия

белогорский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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