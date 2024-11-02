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Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T08:17
2024-11-02T09:14
жкх крыма и севастополя
радио "спутник в крыму"
максим новик
вода крыма
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вода в крыму
водовод
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Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах и с тех пор капитально не ремонтировались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в те годы, в основном, прокладывали трубы из стали и чугуна, которые на сегодня уже отслужили свой срок. Более того, по словам гендиректора ГУПа, на балансе предприятия до сих пор имеются сети, построенные из асбестоцементных труб. Срок их эксплуатации, как и чугунных и стальных труб, составляет 20 лет.Канализационные сети в Крыму, по словам Новика, находятся примерно в том же состоянии, как и водопроводные. И если для Симферополя это меньшая проблема, поскольку стоки самотеком уходят в коллекторы и дальше - на очистные сооружения, то, например, в Керчи располагается 18 насосных станций для перекачки стоков. Из-за этого нагрузка на трубы сильнее.В ходе замены устаревших сетей прокладываются - как полиэтиленовые, так и стальные и чугунные трубы, срок службы которых исчисляется уже 50 годами и более, рассказал руководитель предприятия."Если говорить о методах прокладки, учитывая высокие объемы дорожного строительства, мы используем методы горизонтально-наклонного бурения. Это бестраншейный метод, позволяющий максимально сохранять дорожное покрытие и элементы благоустройства", – добавил он.По словам Новика, замена сетей по всему Крыму происходит практически ежедневно. В частности, на данный момент в Керчи происходит замена всех магистральных водоводов и крупных разводящих сетей. В следующем году эти работы будут завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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жкх крыма и севастополя, максим новик, вода крыма, крым, вода в крыму, водовод
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина

Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб – "Вода Крыма"

08:17 02.11.2024 (обновлено: 09:14 02.11.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРемонт сетей водоснабжения
Ремонт сетей водоснабжения
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах и с тех пор капитально не ремонтировались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб
08:17

"Главная причина аварий – износ. В целом в Крыму порядка 10 тысяч километров магистральных и разводящих водопроводных сетей. Они развивались одновременно с нашими городами. Какие-то микрорайоны Симферополя застраивались в 60-70-е годы прошлого века, параллельно с ними строились водоводы, и зачастую они капитально не ремонтировались", сказал Новик.

Он отметил, что в те годы, в основном, прокладывали трубы из стали и чугуна, которые на сегодня уже отслужили свой срок. Более того, по словам гендиректора ГУПа, на балансе предприятия до сих пор имеются сети, построенные из асбестоцементных труб. Срок их эксплуатации, как и чугунных и стальных труб, составляет 20 лет.
Канализационные сети в Крыму, по словам Новика, находятся примерно в том же состоянии, как и водопроводные. И если для Симферополя это меньшая проблема, поскольку стоки самотеком уходят в коллекторы и дальше - на очистные сооружения, то, например, в Керчи располагается 18 насосных станций для перекачки стоков. Из-за этого нагрузка на трубы сильнее.
В ходе замены устаревших сетей прокладываются - как полиэтиленовые, так и стальные и чугунные трубы, срок службы которых исчисляется уже 50 годами и более, рассказал руководитель предприятия.
"Если говорить о методах прокладки, учитывая высокие объемы дорожного строительства, мы используем методы горизонтально-наклонного бурения. Это бестраншейный метод, позволяющий максимально сохранять дорожное покрытие и элементы благоустройства", – добавил он.
По словам Новика, замена сетей по всему Крыму происходит практически ежедневно. В частности, на данный момент в Керчи происходит замена всех магистральных водоводов и крупных разводящих сетей. В следующем году эти работы будут завершены.

"В целом наша федеральная госпрограмма рассчитана на срок до 2030 года, но это не значит, что к тому времени у нас все будет заменено. Это период бюджетного финансирования. Все сети мы не поменяем одномоментно, поэтому необходимо правильно расставить приоритеты", – подчеркнул гендиректор "Воды Крыма".

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