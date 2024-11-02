https://crimea.ria.ru/20241102/chastye-avarii-na-vodoprovodnykh-setyakh-v-krymu--v-chem-prichina-1141545286.html

Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина

Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина

Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T08:17

2024-11-02T08:17

2024-11-02T09:14

жкх крыма и севастополя

радио "спутник в крыму"

максим новик

вода крыма

крым

вода в крыму

водовод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141463784_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_763218ff7bdc9384dc3f042c655a5112.jpg

Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму вызваны большим износом труб audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах и с тех пор капитально не ремонтировались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в те годы, в основном, прокладывали трубы из стали и чугуна, которые на сегодня уже отслужили свой срок. Более того, по словам гендиректора ГУПа, на балансе предприятия до сих пор имеются сети, построенные из асбестоцементных труб. Срок их эксплуатации, как и чугунных и стальных труб, составляет 20 лет.Канализационные сети в Крыму, по словам Новика, находятся примерно в том же состоянии, как и водопроводные. И если для Симферополя это меньшая проблема, поскольку стоки самотеком уходят в коллекторы и дальше - на очистные сооружения, то, например, в Керчи располагается 18 насосных станций для перекачки стоков. Из-за этого нагрузка на трубы сильнее.В ходе замены устаревших сетей прокладываются - как полиэтиленовые, так и стальные и чугунные трубы, срок службы которых исчисляется уже 50 годами и более, рассказал руководитель предприятия."Если говорить о методах прокладки, учитывая высокие объемы дорожного строительства, мы используем методы горизонтально-наклонного бурения. Это бестраншейный метод, позволяющий максимально сохранять дорожное покрытие и элементы благоустройства", – добавил он.По словам Новика, замена сетей по всему Крыму происходит практически ежедневно. В частности, на данный момент в Керчи происходит замена всех магистральных водоводов и крупных разводящих сетей. В следующем году эти работы будут завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-glavnuyu-problemu-zhkkh-kryma-1141464363.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, максим новик, вода крыма, крым, вода в крыму, водовод