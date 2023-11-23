https://crimea.ria.ru/20231123/simferopol-stal-potreblyat-menshe-vody-za-schet-zameny-vodovodov-1133005685.html

Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

В Симферополе практически завершена трехлетняя программа по снижению потерь в сетях водоснабжения, в рамках которой специалисты выполнили перекладку почти 50... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T14:11

2023-11-23T14:11

2023-11-23T14:19

симферополь

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Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе практически завершена трехлетняя программа по снижению потерь в сетях водоснабжения, в рамках которой специалисты выполнили перекладку почти 50 километров водоводов. Об этом сообщил директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Новика, следующая на очереди – Керчь. Там также планируется провести масштабную перекладку изношенных сетей, водопотери в которых на сегодняшний день доходят до 50%.Такую работу будут поэтапно проводить во всех регионах Крыма. Как отметил директор ГУП, цель – в ближайшие годы выйти на сокращение потерь в сетях водоснабжения до 20-30%.Говоря о реализации масштабных проектов в сфере, Новик напомнил, что в следующем году планируется достроить 150-километровый водовод от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи.Кроме того, в 2024 году будут сданы в эксплуатацию водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске стоимостью 2,5 млрд рублей. Цель проекта – обеспечить жителей города и пяти прилегающих сел чистой питьевой водой.В Крыму продолжается строительство водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в Восточный Крым.Проект реализуется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость государственного контракта – более 23 миллиардов рублей, на данный момент освоено 15,6 млрд рублей.Общая протяженность водовода – 154 километра, пропускная способность – 390 тысяч кубометров в секунду. На сегодняшний день работы выполнены на 75%.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометровВ водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометровСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

https://crimea.ria.ru/20231117/aksenov-asfalt-posle-remonta-setey-nuzhno-vosstanavlivat-za-sutki-1132863637.html

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