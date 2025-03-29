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Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T09:24
2025-03-29T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне в 21:40 в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mazda-3, на закругленном участке трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств этой аварии."Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Накануне в Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фуройВ Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 летВ Екатеринбурге машина влетела в толпу людей
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РИА Новости Крым
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96
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Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь

09:24 29.03.2025 (обновлено: 09:36 29.03.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Ялте
ДТП в Ялте
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла накануне в 21:40 в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mazda-3, на закругленном участке трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.

"В результате ДТП пострадали водители и четыре пассажира транспортных средств, в том числе двое несовершеннолетних 2009 и 2016 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств этой аварии.
"Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Ялте
ДТП в Ялте
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
ДТП в Ялте
Накануне в Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка.
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