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Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T09:24

2025-03-29T09:24

2025-03-29T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне в 21:40 в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mazda-3, на закругленном участке трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств этой аварии."Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Накануне в Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма остаются 19 пострадавших после ДТП с автобусом и фуройВ Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 летВ Екатеринбурге машина влетела в толпу людей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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