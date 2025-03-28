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Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе
Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе
В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T15:29
2025-03-28T15:29
ситуация на дорогах крыма
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дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 14:20 на проспекте Героев Сталинграда.Ребенок с различными травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе

В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

15:29 28.03.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 14:20 на проспекте Героев Сталинграда.
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
"21-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу", - рассказали подробности аварии правоохранители.
Ребенок с различными травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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