Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 14:20 на проспекте Героев Сталинграда.
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
"21-летний водитель автомобиля Toyota на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу", - рассказали подробности аварии правоохранители.
Ребенок с различными травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
© Полиция СевастополяВ Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
© Полиция Севастополя
В Севастополе на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку
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