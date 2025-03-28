https://crimea.ria.ru/20250328/perebegala-na-krasnyy-v-sevastopole-sbili-devochku-na-perekhode-1145301816.html

Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе

Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе

В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T15:29

2025-03-28T15:29

2025-03-28T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 14:20 на проспекте Героев Сталинграда.Ребенок с различными травмами попал в больницу. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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