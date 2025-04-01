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Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
Число пострадавших в результате удара украинского дрона по автобусу в Горловке возросло до 13 человек. Об этом сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T08:37
2025-04-01T08:37
2025-04-01T08:37
евгений горлов
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате удара украинского дрона по автобусу в Горловке возросло до 13 человек. Об этом сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о 12 раненых.Утром во вторник в центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Позже стало известно о 12 раненых, пятеро из которых - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений горлов, донецкая народная республика (днр), иван приходько, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
Число пострадавших при ударе по центру Горловки выросло до 13 - мэр