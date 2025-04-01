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Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки

Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки

Число пострадавших в результате удара украинского дрона по автобусу в Горловке возросло до 13 человек. Об этом сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T08:37

2025-04-01T08:37

2025-04-01T08:37

евгений горлов

донецкая народная республика (днр)

иван приходько

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате удара украинского дрона по автобусу в Горловке возросло до 13 человек. Об этом сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о 12 раненых.Утром во вторник в центре Горловки на площади Победы вражеский БПЛА нанес удар по автобусу городского маршрута №2, в котором люди ехали на работу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Позже стало известно о 12 раненых, пятеро из которых - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений горлов, донецкая народная республика (днр), иван приходько, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)