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Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250413/verbnoe-voskresene-v-simferopole--na-kadrakh-ria-novosti-krym-1145637191.html
Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T15:26
2025-04-13T15:26
фотоленты
православие
праздники и памятные даты
религия
вербное воскресенье
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Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует Страстной неделе и символизирует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой. Православные крымчане и гости полуострова посещают храмы и идут на богослужение. Как прошел праздник в одном из храмов Симферополя – в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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православие, праздники и памятные даты, религия, вербное воскресенье
Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье – фотолента РИА Новости Крым

15:26 13.04.2025
 
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым
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Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует Страстной неделе и символизирует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой. Православные крымчане и гости полуострова посещают храмы и идут на богослужение. Как прошел праздник в одном из храмов Симферополя – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
1 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
5 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
Вербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
7 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
Симферополь вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
09:39
Вербное воскресенье у православных христиан
 
ФотолентыПравославиеПраздники и памятные датыРелигияВербное воскресенье
 
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Заголовок открываемого материала
15:26Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
14:56Рвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины
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13:57Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
13:27ВСУ потеряли почти 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации
12:49"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
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