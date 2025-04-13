Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье – фотолента РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует Страстной неделе и символизирует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой. Православные крымчане и гости полуострова посещают храмы и идут на богослужение. Как прошел праздник в одном из храмов Симферополя – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВербное воскресенье в Симферополе
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Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым
7 из 7
Вербное воскресенье в Симферополе
© РИА Новости Крым