https://crimea.ria.ru/20250413/verbnoe-voskresene-v-simferopole--na-kadrakh-ria-novosti-krym-1145637191.html

Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым

Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым

Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T15:26

2025-04-13T15:26

2025-04-13T15:26

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Православный праздник Входа Господня в Иерусалим, известный в народной традиции как Вербное воскресенье, в 2025 году отмечается 13 апреля. Он предшествует Страстной неделе и символизирует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой. Православные крымчане и гости полуострова посещают храмы и идут на богослужение. Как прошел праздник в одном из храмов Симферополя – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20250413/Verbnoe-voskresene-u-pravoslavnykh-khristian-1118160575.html

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2025

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православие, праздники и памятные даты, религия, вербное воскресенье