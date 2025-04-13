https://crimea.ria.ru/20250413/mashkov-v-sevastopole-vedet-otbor-v-teatralnuyu-shkolu-olega-tabakova-1145639694.html

Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова

Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова

Во второй тур прослушиваний абитуриентов Московской театральной школы Олега Табакова, которые впервые проходят в Севастополе, отобрали 13 человек. Об этом во... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T17:48

2025-04-13T17:48

2025-04-13T17:48

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Во второй тур прослушиваний абитуриентов Московской театральной школы Олега Табакова, которые впервые проходят в Севастополе, отобрали 13 человек. Об этом во время пресс-подхода рассказал худрук театра, народный артист России Владимир Машков, отметив, что всего было 156 заявок, и предстоит еще третий тур.Педагоги театральной школы проводят в рамках прослушиваний мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. В третьем туре абитуриентам предстоит прочесть свой материал – басни, стихи и прочее.По словам Машкова, за первый год обучения в театральной школе учащиеся должны будут показать свои максимальные способности к развитию, что бывает очень непросто при ежедневной многочасовой работе. Со второго курса начинающие актеры уже выходят на профессиональную сцену вместе с опытными артистами, "поэтому мы рассчитываем только на талантливых людей", уточнил народнйы артист.Худрук отметил, что актерская профессия – тяжелейшая, в которой, если не трудиться и не познавать мир, практически нулевая гарантия успеха.В этом году отборы в Московскую театральную школу Олега Табакова провели в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Кемерово и Хабаровске. Помимо отборов в разных городах России педагоги провели мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. Все это – часть нового проекта "Школа Олега Табакова: траектория театрального образования", который запустили в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван помочь педагогам и студентам региональных творческих вузов и колледжей познакомиться с уникальной методикой обучения.Театральная школа Олега Табакова – единственное в России образовательное учреждение, где можно получить высшее актерское образование при поступлении после 9/10 класса благодаря интегрированной программе высшего и среднего общего образования.В рамках прошлой приемной кампании из более чем двух тысяч абитуриентов выбрали 26 человек, они стали студентами Театральной школы.Среди педагогов школы – народный артист Владимир Машков, народный артист Сергей Угрюмов, заслуженный артист Виталий Егоров, актрисы Яна Сексте и Алёна Лаптева, а также выпускники ТШТ и актеры Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из КрымаВ театр по паспорту – в столице России новые правила посещенияВ России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, севастополь, новости севастополя, театр, владимир машков, искусство , общество, новости крыма