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Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова
Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова
Во второй тур прослушиваний абитуриентов Московской театральной школы Олега Табакова, которые впервые проходят в Севастополе, отобрали 13 человек. Об этом во... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T17:48
2025-04-13T17:48
2025-04-13T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Во второй тур прослушиваний абитуриентов Московской театральной школы Олега Табакова, которые впервые проходят в Севастополе, отобрали 13 человек. Об этом во время пресс-подхода рассказал худрук театра, народный артист России Владимир Машков, отметив, что всего было 156 заявок, и предстоит еще третий тур.Педагоги театральной школы проводят в рамках прослушиваний мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. В третьем туре абитуриентам предстоит прочесть свой материал – басни, стихи и прочее.По словам Машкова, за первый год обучения в театральной школе учащиеся должны будут показать свои максимальные способности к развитию, что бывает очень непросто при ежедневной многочасовой работе. Со второго курса начинающие актеры уже выходят на профессиональную сцену вместе с опытными артистами, "поэтому мы рассчитываем только на талантливых людей", уточнил народнйы артист.Худрук отметил, что актерская профессия – тяжелейшая, в которой, если не трудиться и не познавать мир, практически нулевая гарантия успеха.В этом году отборы в Московскую театральную школу Олега Табакова провели в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Кемерово и Хабаровске. Помимо отборов в разных городах России педагоги провели мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. Все это – часть нового проекта "Школа Олега Табакова: траектория театрального образования", который запустили в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван помочь педагогам и студентам региональных творческих вузов и колледжей познакомиться с уникальной методикой обучения.Театральная школа Олега Табакова – единственное в России образовательное учреждение, где можно получить высшее актерское образование при поступлении после 9/10 класса благодаря интегрированной программе высшего и среднего общего образования.В рамках прошлой приемной кампании из более чем двух тысяч абитуриентов выбрали 26 человек, они стали студентами Театральной школы.Среди педагогов школы – народный артист Владимир Машков, народный артист Сергей Угрюмов, заслуженный артист Виталий Егоров, актрисы Яна Сексте и Алёна Лаптева, а также выпускники ТШТ и актеры Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из КрымаВ театр по паспорту – в столице России новые правила посещенияВ России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить
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культура, севастополь, новости севастополя, театр, владимир машков, искусство , общество, новости крыма
Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова
Впервые в Севастополе Московская театральная школа Олега Табакова проводит прослушивания
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Во второй тур прослушиваний абитуриентов Московской театральной школы Олега Табакова, которые впервые проходят в Севастополе, отобрали 13 человек. Об этом во время пресс-подхода рассказал худрук театра, народный артист России Владимир Машков, отметив, что всего было 156 заявок, и предстоит еще третий тур.
"В Севастополе было 156 заявок. Во второй тур прослушиваний прошли 13 молодых людей. Очень внимательно смотрим. Сколько пройдет в третий тур мы пока не знаем. Все зависит от ребят, от их желания и навыков. Если мы вдруг не заметим талант, то ничего страшного, талант найдет себя. А вот если мы возьмем человека и ошибемся, то это нехороший момент, поэтому мы должны внимательно смотреть, с перспективой. Поступить к нам сложно, а удержаться еще сложнее", – сказал Машков.
Педагоги театральной школы проводят в рамках прослушиваний мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. В третьем туре абитуриентам предстоит прочесть свой материал – басни, стихи и прочее.
По словам Машкова, за первый год обучения в театральной школе учащиеся должны будут показать свои максимальные способности к развитию, что бывает очень непросто при ежедневной многочасовой работе. Со второго курса начинающие актеры уже выходят на профессиональную сцену вместе с опытными артистами, "поэтому мы рассчитываем только на талантливых людей", уточнил народнйы артист.
Худрук отметил, что актерская профессия – тяжелейшая, в которой, если не трудиться и не познавать мир, практически нулевая гарантия успеха.
"В нынешнем пространстве нужны артисты, которые умеют многое. <...> Мы смотрим, насколько молодой человек может управлять своим телом, насколько он понимает те задачи, которые мы перед ним ставим, предлагаемые обстоятельства <...> мы смотрим, насколько человек может обучаться и развиваться, на его темперамент и на взаимодействие с коллегами", – сказал Машков.
В этом году отборы в Московскую театральную школу Олега Табакова провели в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Кемерово и Хабаровске. Помимо отборов в разных городах России педагоги провели мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. Все это – часть нового проекта "Школа Олега Табакова: траектория театрального образования", который запустили в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван помочь педагогам и студентам региональных творческих вузов и колледжей познакомиться с уникальной методикой обучения.
Театральная школа Олега Табакова – единственное в России образовательное учреждение, где можно получить высшее актерское образование при поступлении после 9/10 класса благодаря интегрированной программе высшего и среднего общего образования.
В рамках прошлой приемной кампании из более чем двух тысяч абитуриентов выбрали 26 человек, они стали студентами Театральной школы.
"Мы набираем (в этом году – ред.) 24 человека из порядка 2500 молодых людей. Заканчивают успешно обучение половина. За первый год мы должны разобраться, насколько динамично человек развивается, если он не развивается и продолжает вести себя как в обычной образовательной школе, то мы его за свой счет отправляем домой <...>. То есть мы даже время не забираем у людей. А учим и кормим в надежде, что они станут большими артистами", – рассказал худрук театра.
Среди педагогов школы – народный артист Владимир Машков, народный артист Сергей Угрюмов, заслуженный артист Виталий Егоров, актрисы Яна Сексте и Алёна Лаптева, а также выпускники ТШТ и актеры Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов и другие.
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