https://crimea.ria.ru/20250312/v-teatr-po-pasportu--v-stolitse-rossii-novye-pravila-posescheniya-1144871775.html

В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения

В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения

В столице России с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Главная... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T17:42

2025-03-12T17:42

2025-03-12T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В столице России с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Главная цель изменений – повысить безопасность зрителей и усилить борьбу с недобросовестными продажами.Новые правила действуют при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия – спектакли и концерты в театрах и на концертных площадках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, – добавили в городском правительстве.Оформить билет можно на паспорт РФ или загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича и даже именную банковскую карту.На билете будут указаны только фамилия, имя и отчество, при его наличии, посетителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из КрымаСпектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановокРаботают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости, россия, москва, безопасность