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В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения
В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения - РИА Новости Крым, 12.03.2025
В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения
В столице России с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Главная... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T17:42
2025-03-12T17:42
театр
новости
россия
москва
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В столице России с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Главная цель изменений – повысить безопасность зрителей и усилить борьбу с недобросовестными продажами.Новые правила действуют при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия – спектакли и концерты в театрах и на концертных площадках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, – добавили в городском правительстве.Оформить билет можно на паспорт РФ или загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича и даже именную банковскую карту.На билете будут указаны только фамилия, имя и отчество, при его наличии, посетителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В репертуаре театра Табакова появился спектакль об участнике СВО из КрымаСпектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановокРаботают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе
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театр, новости, россия, москва, безопасность
В театр по паспорту – в столице России новые правила посещения

В театры Москвы с 15 марта можно будет попасть только по паспорту

17:42 12.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТеатр Российской Армии
Театр Российской Армии - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В столице России с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Главная цель изменений – повысить безопасность зрителей и усилить борьбу с недобросовестными продажами.
"Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков. Билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления", – сказано в публикации.
Новые правила действуют при покупке билетов на культурно-зрелищные мероприятия – спектакли и концерты в театрах и на концертных площадках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, – добавили в городском правительстве.
Оформить билет можно на паспорт РФ или загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича и даже именную банковскую карту.
На билете будут указаны только фамилия, имя и отчество, при его наличии, посетителя.
"Для прохода на мероприятие потребуется показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня вне зависимости от того, какой из них был использован при покупке билета", – уточнили в мэрии.
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