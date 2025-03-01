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Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок

Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок

Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T16:12

2025-03-01T16:12

2025-03-01T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта – РИА Новости Крым. Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Золотой фонд театральных постановок России" – это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Его главная идея — создание "золотого фонда" из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код", - написал губернатор в своем ТГ-канале.По его информации, к участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех субъектов Российской Федерации. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие – они должны идти в текущем репертуаре театра. Отбор проходил в два этапа. "Сначала присланные работы были отсмотрены региональными отделениями Союза театральных деятелей России. Затем из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри, куда вошли авторитетные деятели искусства и культуры, телевидения и масс-медиа, а также специалисты по театральному искусству, выделяло уже победителей проекта", - написал Развожаев.Отобранные работы сформировали "Золотой фонд театральных постановок России". Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей России и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. Кроме того, СТД РФ создаст библиотеку телеверсий постановок "Золотого фонда". По информации Развожаева, спектакль "Нос" Севастопольского театра юного зрителя ранее был удостоен премии Правительства РФ за лучшую постановку русской классики. Спектакль принимал участие в старейшем театральном фестивале России в Пскове - "Пушкинском фестивале". Становился участником престижного фестиваля "Фабрика Станиславского", Национальной театральной премии "Арлекин", и в каждом одерживал победу в различных номинациях. А уже в этом году спектакль поедет на Всероссийский фестиваль "Маршак" в город Воронеж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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