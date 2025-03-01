Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
Спектакль Севастопольского ТЮЗа вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
16:12 01.03.2025 (обновлено: 16:39 01.03.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта – РИА Новости Крым. Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Золотой фонд театральных постановок России" – это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей РФ. Его главная идея — создание "золотого фонда" из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
По его информации, к участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех субъектов Российской Федерации. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие – они должны идти в текущем репертуаре театра. Отбор проходил в два этапа.
"Сначала присланные работы были отсмотрены региональными отделениями Союза театральных деятелей России. Затем из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри, куда вошли авторитетные деятели искусства и культуры, телевидения и масс-медиа, а также специалисты по театральному искусству, выделяло уже победителей проекта", - написал Развожаев.
Отобранные работы сформировали "Золотой фонд театральных постановок России". Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей России и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. Кроме того, СТД РФ создаст библиотеку телеверсий постановок "Золотого фонда".
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
1 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
2 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
3 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
4 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСпектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
5 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Спектакль Севастопольского театра юного зрителя вошел в "Золотой фонд театральных постановок России"
© Telegram Михаил Развожаев
По информации Развожаева, спектакль "Нос" Севастопольского театра юного зрителя ранее был удостоен премии Правительства РФ за лучшую постановку русской классики. Спектакль принимал участие в старейшем театральном фестивале России в Пскове - "Пушкинском фестивале". Становился участником престижного фестиваля "Фабрика Станиславского", Национальной театральной премии "Арлекин", и в каждом одерживал победу в различных номинациях. А уже в этом году спектакль поедет на Всероссийский фестиваль "Маршак" в город Воронеж.
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