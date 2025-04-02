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Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T10:30
2025-04-02T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.Всего таким образом фигурант присвоил более 1,7 млн рублей, принадлежавших предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды: проживание в отелях, авиабилеты и другие покупки, а также на погашение долгов. При этом обязался отчитаться об их расходовании в установленный законом срок, что позволило на время скрыть следы преступления.Возбуждено уголовное дело по статье о хищении с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиВ Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнЭкс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн

Прокуратура: директор похоронного бюро в Ялте обвиняется в хищении 1,7 млн рублей

10:30 02.04.2025
 
© МВД по РКИсполнявшему обязанности гендиректора ялтинской похоронной компании предъявлено обвинение в присвоении 2 млн рублей
Исполнявшему обязанности гендиректора ялтинской похоронной компании предъявлено обвинение в присвоении 2 млн рублей
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.

"Кроме того, обвиняемый путем осуществления звонков и смс-сообщений поручал работникам выдать в подотчет денежные средства подчиненным работниками организации, которые переводились на подконтрольные ему банковские карты", - добавили в пресс-службе.

Всего таким образом фигурант присвоил более 1,7 млн рублей, принадлежавших предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды: проживание в отелях, авиабилеты и другие покупки, а также на погашение долгов. При этом обязался отчитаться об их расходовании в установленный законом срок, что позволило на время скрыть следы преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье о хищении с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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