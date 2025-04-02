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Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн

Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн

Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T10:30

2025-04-02T10:30

2025-04-02T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.Всего таким образом фигурант присвоил более 1,7 млн рублей, принадлежавших предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды: проживание в отелях, авиабилеты и другие покупки, а также на погашение долгов. При этом обязался отчитаться об их расходовании в установленный законом срок, что позволило на время скрыть следы преступления.Возбуждено уголовное дело по статье о хищении с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиВ Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнЭкс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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