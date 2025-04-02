https://crimea.ria.ru/20250402/direktor-pokhoronnogo-byuro-v-yalte-ukral-u-firmy-17-mln-1145378296.html
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T10:30
2025-04-02T10:30
2025-04-02T10:30
крым
новости крыма
правонарушения
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145378184_0:116:961:656_1920x0_80_0_0_8b181c88b359a1e12e7ab5adc4f2ba6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.Всего таким образом фигурант присвоил более 1,7 млн рублей, принадлежавших предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды: проживание в отелях, авиабилеты и другие покупки, а также на погашение долгов. При этом обязался отчитаться об их расходовании в установленный законом срок, что позволило на время скрыть следы преступления.Возбуждено уголовное дело по статье о хищении с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиВ Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнЭкс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145378184_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e9b50379b9263e8cedfaa0ac0c014cf2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, правонарушения, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, ялта
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Прокуратура: директор похоронного бюро в Ялте обвиняется в хищении 1,7 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.
"Кроме того, обвиняемый путем осуществления звонков и смс-сообщений поручал работникам выдать в подотчет денежные средства подчиненным работниками организации, которые переводились на подконтрольные ему банковские карты", - добавили в пресс-службе.
Всего таким образом фигурант присвоил более 1,7 млн рублей, принадлежавших предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды: проживание в отелях, авиабилеты и другие покупки, а также на погашение долгов. При этом обязался отчитаться об их расходовании в установленный законом срок, что позволило на время скрыть следы преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье о хищении с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: