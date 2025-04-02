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Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий
Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий
Двоих жителей Севастополя осудили за незаконную добычу 16 тысяч экземпляров мидий. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T11:55
2025-04-02T11:55
2025-04-02T11:55
севастополь
прокуратура города севастополя
незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
мидии
закон и право
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя осудили за незаконную добычу 16 тысяч экземпляров мидий. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По данным ведомства, двое мужчин 18 октября 2024 года добывали мидий в период нереста возле причала в Нахимовском районе. Для вылова использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов, подчеркнули в прокуратуре.В госоргане сообщили, что добытые мидии мужчины планировали доставить в арендованных цех для переработки, фасовки и продажи, но были задержаны на месте сотрудниками пограничных органов.Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с мужчин полной суммы ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублейДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнИнсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму, мидии, закон и право, правосудие
Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий
Два севастопольца получили 2 года условно за незаконный вылов 16 тысяч экземпляров мидий
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя осудили за незаконную добычу 16 тысяч экземпляров мидий. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По данным ведомства, двое мужчин 18 октября 2024 года добывали мидий в период нереста возле причала в Нахимовском районе. Для вылова использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов, подчеркнули в прокуратуре.
"Таким образом, в акватории Южной бухты злоумышленники незаконно собрали свыше 16 тысяч экземпляров мидий, причинив государству ущерб в размере более 350 тысяч рублей", уточнили в прокуратуре Севастополя.
В госоргане сообщили, что добытые мидии мужчины планировали доставить в арендованных цех для переработки, фасовки и продажи, но были задержаны на месте сотрудниками пограничных органов.
Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с мужчин полной суммы ущерба.
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