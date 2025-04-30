Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
В керченском микрорайоне Марат-4 началась подготовка к строительству котельной
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПодготовка к строительству котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.
"Керчане интересуются застройкой в микрорайоне Марат-4. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", - написал он.
Густонаселенному району необходима новая котельная, она позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением, уточнил глава администрации.
Также Каторгин заверил, ссылаясь на подрядчика, что подходы к остановке на время работ будут сделаны из досок. В последствии в обход забора котельной сделают тротуар.
Ранее заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" рассказал, что новый ледовый каток в Керчи запланировано открыть уже 5 мая.
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