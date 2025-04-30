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Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:36
2025-04-30T15:36
крым
керчь
строительство
гуп рк "крымэнерго"
олег каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.Густонаселенному району необходима новая котельная, она позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением, уточнил глава администрации.Также Каторгин заверил, ссылаясь на подрядчика, что подходы к остановке на время работ будут сделаны из досок. В последствии в обход забора котельной сделают тротуар.Ранее заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" рассказал, что новый ледовый каток в Керчи запланировано открыть уже 5 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыПоявление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухВодовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, керчь, строительство, гуп рк "крымэнерго", олег каторгин, новости крыма
Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей

В керченском микрорайоне Марат-4 началась подготовка к строительству котельной

15:36 30.04.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПодготовка к строительству котельной в Керчи
Подготовка к строительству котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.

"Керчане интересуются застройкой в микрорайоне Марат-4. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", - написал он.

Густонаселенному району необходима новая котельная, она позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением, уточнил глава администрации.
Также Каторгин заверил, ссылаясь на подрядчика, что подходы к остановке на время работ будут сделаны из досок. В последствии в обход забора котельной сделают тротуар.
Ранее заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" рассказал, что новый ледовый каток в Керчи запланировано открыть уже 5 мая.
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КрымКерчьСтроительствоГУП РК "Крымэнерго"Олег КаторгинНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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15:36Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
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