https://crimea.ria.ru/20250430/chto-stroyat-v-kerchi-v-mikrorayone-marat-4---otvet-vlastey-1146118724.html

Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей

Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей

В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:36

2025-04-30T15:36

2025-04-30T15:36

крым

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строительство

гуп рк "крымэнерго"

олег каторгин

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. Об этом, отвечая на вопросы горожан, интересующихся застройкой участка, написал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Олег Каторгин.Густонаселенному району необходима новая котельная, она позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением, уточнил глава администрации.Также Каторгин заверил, ссылаясь на подрядчика, что подходы к остановке на время работ будут сделаны из досок. В последствии в обход забора котельной сделают тротуар.Ранее заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" рассказал, что новый ледовый каток в Керчи запланировано открыть уже 5 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыПоявление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухВодовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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