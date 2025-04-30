https://crimea.ria.ru/20250430/perebegal-na-krasnyy-podrostok-i-dva-avto-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1146119264.html

Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе

Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе

16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу,... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:56

2025-04-30T15:56

2025-04-30T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу, уточнив, что подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.В полиции сообщили, что ДТП произошло в среду днем возле дома №32 по улице Николая Музыки.Подросток с различными травмами был госпитализирован. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, отметили в пресс-службе.По факту ДТП проводится проверка.20 апреля в Севастополе иномарка сбила насмерть пенсионера, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Ранее также в Севастополе на проспекте Октябрьской Революции на "зебре" сбили пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмыОдиннадцатилетнего велосипедиста сбили в СевастополеВ Крыму автобус сбил подростка на мопеде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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