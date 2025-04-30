Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе произошло ДТП с участием двух иномарок и подростка-пешехода – МВД
15:56 30.04.2025 (обновлено: 16:04 30.04.2025)
© Полиция СевастополяДТП на улице Николая Музыки с участием двух иномарок и пешехода
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу, уточнив, что подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В полиции сообщили, что ДТП произошло в среду днем возле дома №32 по улице Николая Музыки.
"16-летний подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной ДТП. Чтобы избежать наезд на пешехода, 53-летний водитель Chevrolet применил экстренное торможение и в него въехал едущий сзади автомобиль Hyundai. Обе иномарки получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Подросток с различными травмами был госпитализирован. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, отметили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится проверка.
20 апреля в Севастополе иномарка сбила насмерть пенсионера, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Ранее также в Севастополе на проспекте Октябрьской Революции на "зебре" сбили пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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