Рейтинг@Mail.ru
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/perebegal-na-krasnyy-podrostok-i-dva-avto-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1146119264.html
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу,... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:56
2025-04-30T16:04
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146119104_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1792267cce24ef23d45b38bc0eaa7209.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу, уточнив, что подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.В полиции сообщили, что ДТП произошло в среду днем возле дома №32 по улице Николая Музыки.Подросток с различными травмами был госпитализирован. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, отметили в пресс-службе.По факту ДТП проводится проверка.20 апреля в Севастополе иномарка сбила насмерть пенсионера, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Ранее также в Севастополе на проспекте Октябрьской Революции на "зебре" сбили пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмыОдиннадцатилетнего велосипедиста сбили в СевастополеВ Крыму автобус сбил подростка на мопеде
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146119104_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee48cd77eddeac8685c49e5bf4d152d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма
Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе произошло ДТП с участием двух иномарок и подростка-пешехода – МВД

15:56 30.04.2025 (обновлено: 16:04 30.04.2025)
 
© Полиция СевастополяДТП на улице Николая Музыки с участием двух иномарок и пешехода
ДТП на улице Николая Музыки с участием двух иномарок и пешехода
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 16-летний пешеход получил различные травмы в результате ДТП с участием двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу, уточнив, что подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В полиции сообщили, что ДТП произошло в среду днем возле дома №32 по улице Николая Музыки.

"16-летний подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной ДТП. Чтобы избежать наезд на пешехода, 53-летний водитель Chevrolet применил экстренное торможение и в него въехал едущий сзади автомобиль Hyundai. Обе иномарки получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Подросток с различными травмами был госпитализирован. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, отметили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится проверка.
20 апреля в Севастополе иномарка сбила насмерть пенсионера, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Ранее также в Севастополе на проспекте Октябрьской Революции на "зебре" сбили пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы
Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Севастополе
В Крыму автобус сбил подростка на мопеде
 
ДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*
17:36В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
17:25Крымский мост сейчас: что происходит на мостовом переходе
17:12Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
16:46"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле
16:21В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
16:15В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней
15:56Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
15:39Рейд в Севастополе открыт
15:36Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
15:29В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
15:25Крымский мост открыли
15:19Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
15:18Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди
15:04Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
14:56В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
14:43В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
14:37В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
14:13Крымский мост закрыт
14:13Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
Лента новостейМолния