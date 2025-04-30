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В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300% - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300% - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
Крымская компания нарастила производство отечественных гольфкаров на 300% на третий год своей работы. Об этом сообщает пресс-служба минпромполитики республики. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:29
2025-04-30T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская компания нарастила производство отечественных гольфкаров на 300% на третий год своей работы. Об этом сообщает пресс-служба минпромполитики республики.Как отметили в министерстве, производимые в Крыму гольфкары отличаются высоким качеством, надежностью и адаптацией к местным условиям эксплуатации."В конструкции отечественного гольфкара применены материалы и комплектующие которые в несколько раз увеличивают надежность рам, коррозийную устойчивость к соленому бризу, уверенную тягу по крымским горным ландшафтам", - пояснили в пресс-службе.В ведомстве указали, что увеличение объемов производства стало результатом модернизации производственных линий и внедрения современных технологий.В компании, расположенной в поселке Гвардейское Симферопольского района, трудятся более 50 человек. Произведенные в Крыму гольфкары уже активно используются не только на полуострове, но и в Краснодарском и Ставропольском крае, в Москве и Петербурге, а также в центральной России. Во втором полугодии компания планирует выходить на зарубежные рынки в дружественные страны через крымский Центр экспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым, промышленность в крыму, производство в крыму, минпромполитики крыма, новости крыма, симферопольский район
В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%

Компания в Крыму нарастила производство гольфкаров более чем на 300%

15:29 30.04.2025
 
© Минпромполитики КрымаПроизводство гольфкаров в Крыму
Производство гольфкаров в Крыму
© Минпромполитики Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская компания нарастила производство отечественных гольфкаров на 300% на третий год своей работы. Об этом сообщает пресс-служба минпромполитики республики.

"На третий год производства компания наращивает производство более чем на 300%. В прошлому году выпущено 30 гольфкаров, а в текущем году запланирован выпуск ста. Локализация составляет более 80% по комплектующим", - говорится в сообщении.

© Минпромполитики КрымаПроизводство гольфкаров в Крыму
Производство гольфкаров в Крыму
© Минпромполитики Крыма
Производство гольфкаров в Крыму
Как отметили в министерстве, производимые в Крыму гольфкары отличаются высоким качеством, надежностью и адаптацией к местным условиям эксплуатации.
"В конструкции отечественного гольфкара применены материалы и комплектующие которые в несколько раз увеличивают надежность рам, коррозийную устойчивость к соленому бризу, уверенную тягу по крымским горным ландшафтам", - пояснили в пресс-службе.
© Минпромполитики КрымаПроизводство гольфкаров в Крыму
Производство гольфкаров в Крыму
© Минпромполитики Крыма
Производство гольфкаров в Крыму
В ведомстве указали, что увеличение объемов производства стало результатом модернизации производственных линий и внедрения современных технологий.
В компании, расположенной в поселке Гвардейское Симферопольского района, трудятся более 50 человек. Произведенные в Крыму гольфкары уже активно используются не только на полуострове, но и в Краснодарском и Ставропольском крае, в Москве и Петербурге, а также в центральной России. Во втором полугодии компания планирует выходить на зарубежные рынки в дружественные страны через крымский Центр экспорта.
© Минпромполитики КрымаПроизводство гольфкаров в Крыму
Производство гольфкаров в Крыму
© Минпромполитики Крыма
Производство гольфкаров в Крыму
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КрымПромышленность в КрымуПроизводство в КрымуМинпромполитики КрымаНовости КрымаСимферопольский район
 
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