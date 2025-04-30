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В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T14:37
2025-04-30T14:39
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.Пухов подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей не покидать укрытий и избегать открытых пространств.Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭСПризнание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили УкраинеБеспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
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энергодар, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование

В центре Энергодара упал беспилотник вертолетного типа - власти

14:37 30.04.2025 (обновлено: 14:39 30.04.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтелла при въезде в город Энергодар Запорожской области
Стелла при въезде в город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
"В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования", - написал он в Telegram.
Пухов подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей не покидать укрытий и избегать открытых пространств.
Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции.
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ЭнергодарЗапорожская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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