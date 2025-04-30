https://crimea.ria.ru/20250430/v-tsentre-energodara-rukhnul-ukrainskiy-dron--chto-izvestno-1146113475.html

В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование

В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование

Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T14:37

2025-04-30T14:37

2025-04-30T14:39

энергодар

запорожская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.Пухов подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей не покидать укрытий и избегать открытых пространств.Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭСПризнание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили УкраинеБеспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию

энергодар

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости