https://crimea.ria.ru/20250430/v-tsentre-energodara-rukhnul-ukrainskiy-dron--chto-izvestno-1146113475.html
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T14:37
2025-04-30T14:37
2025-04-30T14:39
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125574149_0:114:3074:1843_1920x0_80_0_0_f4f26f1bd1d987d8782f1640c4adedd3.jpg.webp
CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики предприняли попытку атаковать Энергодар при помощи беспилотников – один из них рухнул в центре города. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.Пухов подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей не покидать укрытий и избегать открытых пространств.Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭСПризнание Крыма и контроль США территории на ЗАЭС: что предложили УкраинеБеспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125574149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aa93b118447cdcb1a7500ff7415a0b7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
В центре Энергодара упал беспилотник вертолетного типа - власти
14:37 30.04.2025 (обновлено: 14:39 30.04.2025)