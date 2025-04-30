https://crimea.ria.ru/20250430/ostalsya-veren-prisyage-v-bakhchisarae-prostilis-v-geroem-svo-1146106657.html

Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО

Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО

В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Мизюком. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T14:02

2025-04-30T14:02

2025-04-30T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Мизюком. Об этом сообщили в районной администрации.Денис Мизюк родился 16 декабря 1992 года в Бахчисарае, окончил Севастопольский строительный колледж, работал в сфере строительства, служил в рядах Росгвардии, в зону спецоперации отправился по контракту о прохождении военной службы.Оставаясь верным присяге, погиб на подступах к городу Купянск Харьковской области при выполнении боевой задачи, попав под атаку вражеского беспилотного летательного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, новости крыма, крым, утраты, герои сво