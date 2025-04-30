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Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО
Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Мизюком. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T14:02
2025-04-30T14:02
2025-04-30T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Мизюком. Об этом сообщили в районной администрации.Денис Мизюк родился 16 декабря 1992 года в Бахчисарае, окончил Севастопольский строительный колледж, работал в сфере строительства, служил в рядах Росгвардии, в зону спецоперации отправился по контракту о прохождении военной службы.Оставаясь верным присяге, погиб на подступах к городу Купянск Харьковской области при выполнении боевой задачи, попав под атаку вражеского беспилотного летательного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с героем СВО Сергеем Мизюком
14:02 30.04.2025 (обновлено: 14:36 30.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Мизюком. Об этом сообщили в районной администрации.
"В Бахчисарае на Аллее славы состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Мизюком Денисом Сергеевичем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Низкий поклон, светлая память и вечная слава доблестному воину", - сказано в сообщении.
Денис Мизюк родился 16 декабря 1992 года в Бахчисарае, окончил Севастопольский строительный колледж, работал в сфере строительства, служил в рядах Росгвардии, в зону спецоперации отправился по контракту о прохождении военной службы.
Оставаясь верным присяге, погиб на подступах к городу Купянск Харьковской области при выполнении боевой задачи, попав под атаку вражеского беспилотного летательного аппарата.
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