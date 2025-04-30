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В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников пожарной охраны республики, отметив, что сегодня на эту службу приходит все больше молодежи. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T14:43
2025-04-30T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников пожарной охраны республики, отметив, что сегодня на эту службу приходит все больше молодежи.Аксенов отметил, что крымских пожарных всегда отличало мужество, решительность, умение быстро и безошибочно действовать в экстремальной обстановке."Они бесстрашно и непреклонно вступают в борьбу с огнем, порой рискуя собственной жизнью. Спасать чужие жизни, оберегать покой граждан, сохранять их имущество – значимый труд, правильный выбор и верный жизненный путь", - добавил он.Глава республики также поблагодарил сотрудников пожарной охраны за просветительскую и патриотическую деятельность, которую они проводят в образовательных учреждениях Крыма.Ежегодно 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. В этом году службе исполняется 376 лет. В Государственную противопожарную службу (ГПС) входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Современная ГПС – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В состав ведомства входят более 220 тысяч человек, 13 600 зданий и сооружений, в числе которых более четырех тысяч зданий пожарных депо, 18 634 основных и специальных пожарных автомобиля, 49 пожарных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, пожарная охрана республики крым, праздники и памятные даты
В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов

Героические действия пожарных Крыма максимально помогали избежать жертв и ущерба – Аксенов

14:43 30.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
Глава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников пожарной охраны республики, отметив, что сегодня на эту службу приходит все больше молодежи.
"За последние годы в Крыму происходили самые разные, в том числе нестандартные, ситуации. Но слаженные и героические действия пожарных максимально помогали избежать жертв и ущерба, оперативно ликвидировать их последствия. Замечательно, что сегодня на службу приходит все больше молодежи", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
Глава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов отметил, что крымских пожарных всегда отличало мужество, решительность, умение быстро и безошибочно действовать в экстремальной обстановке.
"Они бесстрашно и непреклонно вступают в борьбу с огнем, порой рискуя собственной жизнью. Спасать чужие жизни, оберегать покой граждан, сохранять их имущество – значимый труд, правильный выбор и верный жизненный путь", - добавил он.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваТушение пожара
Тушение пожара
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава республики также поблагодарил сотрудников пожарной охраны за просветительскую и патриотическую деятельность, которую они проводят в образовательных учреждениях Крыма.
Ежегодно 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны.
В этом году службе исполняется 376 лет. В Государственную противопожарную службу (ГПС) входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Современная ГПС – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В состав ведомства входят более 220 тысяч человек, 13 600 зданий и сооружений, в числе которых более четырех тысяч зданий пожарных депо, 18 634 основных и специальных пожарных автомобиля, 49 пожарных катеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаПожарная охрана Республики КрымПраздники и памятные даты
 
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