В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
Героические действия пожарных Крыма максимально помогали избежать жертв и ущерба – Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников пожарной охраны республики, отметив, что сегодня на эту службу приходит все больше молодежи.
"За последние годы в Крыму происходили самые разные, в том числе нестандартные, ситуации. Но слаженные и героические действия пожарных максимально помогали избежать жертв и ущерба, оперативно ликвидировать их последствия. Замечательно, что сегодня на службу приходит все больше молодежи", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма поздравил крымских пожарных с профессиональным праздником
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов отметил, что крымских пожарных всегда отличало мужество, решительность, умение быстро и безошибочно действовать в экстремальной обстановке.
"Они бесстрашно и непреклонно вступают в борьбу с огнем, порой рискуя собственной жизнью. Спасать чужие жизни, оберегать покой граждан, сохранять их имущество – значимый труд, правильный выбор и верный жизненный путь", - добавил он.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваТушение пожара
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава республики также поблагодарил сотрудников пожарной охраны за просветительскую и патриотическую деятельность, которую они проводят в образовательных учреждениях Крыма.
Ежегодно 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны.
В этом году службе исполняется 376 лет. В Государственную противопожарную службу (ГПС) входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Современная ГПС – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В состав ведомства входят более 220 тысяч человек, 13 600 зданий и сооружений, в числе которых более четырех тысяч зданий пожарных депо, 18 634 основных и специальных пожарных автомобиля, 49 пожарных катеров.
В этом году службе исполняется 376 лет. В Государственную противопожарную службу (ГПС) входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Современная ГПС – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В состав ведомства входят более 220 тысяч человек, 13 600 зданий и сооружений, в числе которых более четырех тысяч зданий пожарных депо, 18 634 основных и специальных пожарных автомобиля, 49 пожарных катеров.
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