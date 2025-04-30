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Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы

Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы

В Севастополе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне очищают центральные городские памятники, благоустраивают военные захоронения и облагораживают... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T14:13

2025-04-30T14:13

2025-04-30T14:13

севастополь

80 лет победы

михаил развожаев

памятники

памятники севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне очищают центральные городские памятники, благоустраивают военные захоронения и облагораживают улицы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Сотрудники "Парков и скверов" бережно очистили центральные памятники города: Екатерине II, адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину и Владимиру Ильичу Ленину на городском холме", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в Севастополе в преддверии 9 мая развернута масштабная работа по благоустройству памятных мест – ДОТов, мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны."Чистота и порядок – это тоже дань памяти героям. Великий праздник мы встречаем не только с благодарностью в сердцах, но и с красотой вокруг. По всему городу высаживают цветы, деревья, украшают улицы. Севастополь готовится встретить День Победы во всей красе", - добавил Развожаев.Ранее в преддверии Дня Победы в Севастополе привели в порядок визитную карточку города – памятник затопленным кораблям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти""Город воинской славы" – в Феодосии завершают установку памятной стелыРаботают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям

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севастополь, 80 лет победы, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, общество, патриотическое воспитание, благоустройство, городская среда, новости севастополя