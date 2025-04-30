Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
В Севастополе к 9 Мая вымыли памятники и привели в порядок воинские захоронения
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне очищают центральные городские памятники, благоустраивают военные захоронения и облагораживают улицы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
"Сотрудники "Парков и скверов" бережно очистили центральные памятники города: Екатерине II, адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину и Владимиру Ильичу Ленину на городском холме", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Севастополе в преддверии 9 мая развернута масштабная работа по благоустройству памятных мест – ДОТов, мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
"Чистота и порядок – это тоже дань памяти героям. Великий праздник мы встречаем не только с благодарностью в сердцах, но и с красотой вокруг. По всему городу высаживают цветы, деревья, украшают улицы. Севастополь готовится встретить День Победы во всей красе", - добавил Развожаев.
Ранее в преддверии Дня Победы в Севастополе привели в порядок визитную карточку города – памятник затопленным кораблям.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
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В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
2 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
3 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
4 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
5 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
6 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
7 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
7 из 7
В Севастополе к 9 мая приводят в порядок памятники
© Telegram Михаил Развожаев
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