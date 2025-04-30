Рейтинг@Mail.ru
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250430/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-obyavlen-v-krymu-1146118174.html
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Как сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, усиление контроля связано РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:19
2025-04-30T15:19
новости
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
пожарная охрана республики крым
пожарная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068207_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5b3bd2603325a1e45b523e0f19190322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Как сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, усиление контроля связано с пожароопасной погодой."Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым установлением IV и v классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки, усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом", - сказано в сообщении ведомства.В этой связи на территории Крыма усилены требования по пожарной безопасности, приведены в готовность всех звенья территориальной подсистемы РСЧС.Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068207_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5cf5a9e52f34b7268ba62578f0265d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, пожарная охрана республики крым, пожарная безопасность
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму

МЧС: особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая

15:19 30.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Алла ДружиновичТабличка "Внимание" на шлагбауме у входа в лесополосу
Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым . Алла Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Как сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, усиление контроля связано с пожароопасной погодой.
"Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым установлением IV и v классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки, усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом", - сказано в сообщении ведомства.
В этой связи на территории Крыма усилены требования по пожарной безопасности, приведены в готовность всех звенья территориальной подсистемы РСЧС.
Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.
С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
 
НовостиБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарная охрана Республики КрымПожарная безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Рейд в Севастополе открыт
15:36Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
15:29В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
15:25Крымский мост открыли
15:19Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
15:18Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди
15:04Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
14:56В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
14:43В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
14:37В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
14:13Крымский мост закрыт
14:13Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
14:02Остался верен присяге: в Бахчисарае простились с героем СВО
13:48Новости СВО: за сутки уничтожены более тысячи боевиков Зеленского
13:33Оплатить проезд по трассе Краснодар – Крымский мост можно без остановок
13:25В Севастополе закрыли рейд
13:07Крымский мост: пробка выросла со стороны Керчи
13:00Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России
12:25Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
12:17Новое в ДНР перешло под контроль России
Лента новостейМолния