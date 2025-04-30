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Особый противопожарный режим объявлен в Крыму

Особый противопожарный режим объявлен в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Особый противопожарный режим объявлен в Крыму

Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Как сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, усиление контроля связано РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:19

2025-04-30T15:19

2025-04-30T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим объявлен в Крыму с 1 мая. Как сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, усиление контроля связано с пожароопасной погодой."Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым установлением IV и v классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки, усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом", - сказано в сообщении ведомства.В этой связи на территории Крыма усилены требования по пожарной безопасности, приведены в готовность всех звенья территориальной подсистемы РСЧС.Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.С 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня, необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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