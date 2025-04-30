https://crimea.ria.ru/20250430/rastsvetay-v-krymu-i-prikhodi-za-podarkami-kak-vyigrat-otdykh-v-otele-1146085241.html

"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле

"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле - РИА Новости Крым, 30.04.2025

"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле

В Крыму отдыхающим – приезжим туристам и местным жителям – предлагают фотографироваться на фоне цветущих растений в разных местах полуострова и выигрывать отдых РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T16:46

2025-04-30T16:46

2025-04-30T16:46

радио "спутник в крыму"

михаил назаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отдыхающим – приезжим туристам и местным жителям – предлагают фотографироваться на фоне цветущих растений в разных местах полуострова и выигрывать отдых в топовых отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского туристского центра, организатор экскурсий Михаил Назаров.По словам Назарова, комплексный проект "Расцветай в Крыму" был придуман туристскими центрами несколько лет назад, но форму обрел только в прошлом году, а в нынешнем по-настоящему и сам расцвел.Но главное: за фотографии на фоне цветущих растений в Крыму теперь можно получить подарки. "Даже просто за фото ты получишь гарантированный приз", – заметил Назаров.А если сделать не одну фотографию, а хотя бы три в разных местах, двигаясь по специально созданной квест-карте, то есть шанс выиграть отдых в одном из лучших отелей полуострова, добавил он."Если ты сделал фото с каким-то цветочком, мы тебе вклеиваем наклейку. Цель – собрать всю карту, побывав на всех цветениях. Но они с конца марта до начала июля, то есть простор большой. Потому мы решили, что за любые три наклейки берем контакты у человека, и он участвует в супер-игре. А супер-игра – это отдых в Крыму на трое суток в двух топовых отелях", – сказал Назаров.Квест-карту цветений в Крыму можно получить бесплатно в турцентрах, также она опубликована на туристическом портале республики, уточнил он.Подарков сотни, а принять участие в акции могут все отдыхающие без исключения: и приезжие туристы, и крымчане."Все цветочки, которые мы выбрали, достойны внимания. Лавандовые и розовые поля будут доминирующим цветком в свой период, но это середина июня. А сейчас уже расцветает глициния, активно цветет сирень, и можно доехать до Никитского сада, где еще идет парад тюльпанов – там "генералы" уже расцвели", – перечислил гость эфира.Назаров также подчеркнул, что для удобства туристов разработана комплексная программа "Гостеприимный Крым", которая включает в себя всеобъемлющую информацию для коммуникации с отдыхающими на полуострове на всех этапах.Ранее в правительстве Крыма сообщили, что по инициативе министерства курортов и туризма в республике запущена информационно-рекламная кампания под слоганом "Расцветай в Крыму!" В 2025 году она действует с 1 апреля до 15 июля.В рамках проекта обновлен единый медиаресурс, на котором представлены карта и календарь цветений с элементами дополненной реальности, а также локации для фото и видеосъемки, информация о мероприятиях, проводимых в Крыму весной и летом, информация об акциях и скидках в отелях и санаториях региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фондаНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристамиКак крымчане будут отдыхать на майские праздники – инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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