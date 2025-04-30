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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Рейд в Севастополе открыт
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:39
2025-04-30T15:39
2025-04-30T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили работу и снова перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в 13.25, при этом причина не указывалась. Ограничение действовало больше двух часов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:39 30.04.2025 (обновлено: 15:41 30.04.2025)